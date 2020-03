Larisa Cerić: Nadam se da će se Olimpijske igre u Tokiju održati

Nadam se da će Olimpijske igre biti održane. U izolaciji sam, nema grupnih treninga, nema odlazaka u dvoranu, ali kako je meni, tako je i drugima. Sigurno da će uticati na formu ukoliko ovakva situacija potraje, ali nadam se da će Igre biti održane, rekla je Larisa Cerić, najbolja sportistkinja BiH i jedina bh. sportistikinja sa normom za Igre u Tokiju.

Uspješna džudistkinja dva mjeseca neće moći da se takmiči, jer su zbog pandemije virusa korona skoro sva takmičenja u svijetu otkazana ili prolongirana. Upravo su zbog širenja virusa pod znakom pitanja i Olimpijske igre, koje su na programu ovog ljeta u Japanu. U nekim zemljama, poput BiH, zabranjeni su i treninzi.

"U izolaciji sam, izađem iz kuće samo ako moram nešto da obavim i odem na trčanje i to sama, jer nema trčanja u grupi. Trebalo bi da treniram dva puta, ali zasad ništa od toga. Iskreno se nadam da ćemo se uspjeti spremiti za Igre, njihovo održavanje je upitno, ali kao što sam rekla, nadam se da neće doći do otkazivanja", rekla je Cerićeva za "Nezavisne".

Pripreme za najveći sportski događaj se nastavljaju u punom obimu, saopšteno je nakon konferencijskog video-sastanka Tomasa Baha, predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), sa predstavnicima svih evropskih nacionalnih komiteta.

Održavanje Igara, koje su na programu ovog ljeta u Tokiju, pod lupom je zbog pandemije virusa korona, koja je dovela do prekida ili prolongiranja kvalifikacionih olimpijskih turnira. Puno je nepoznanica, a u MOK-u se nadaju da će se do 22. jula sve normalizovati, kada bi trebalo da počne takmičenje na Igrama, i pozvali su sportiste da nastave sa pripremama za nastup na najvećem sportskom takmičenju.

"Mi se ponašamo u skladu sa preporukama MOK-a, iz kojeg je savjetovano sportistima da nastave pripreme za Igre. U ovom trenutku vam ne mogu reći više od toga. Nastavljamo da pratimo situaciju", rekao je Said Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta BiH.

MOK će u narednim danima kontinuirano pratiti razvoj situacije i u skladu s tim će djelovati u saradnji sa savjetima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i drugih nadležnih ustanova kada je u pitanju širenje virusa korona.

Predsjednik MOK-a Bah i tokom ovog sastanka istakao je da su zdravlje i bezbjednost svih učesnika, posjetilaca i organizatora Olimpijskih igara prioritet te da će se u skladu s tim djelovati.

Podvučeno je da je Vlada Japana opredijeljena da se Olimpijske igre održe u zakazanom terminu, kao i da postoji nepodijeljena podrška lidera grupe G7, najrazvijenijih zemalja svijeta, te da u ovom trenutku nema razloga za radikalne odluke.

"Olimpijski komitet Srbije u potpunosti podržava stav Međunarodnog olimpijskog komiteta da su bezbednost i zdravlje sportista, kao i svih učesnika Olimpijskih igara na prvom mestu. U narednim danima zajedno sa državnim organima Republike Srbije, Olimpijski komitet Srbije će raditi na tome da zajedno prevaziđemo i ovaj izazov", rekao je Đorđe Višacki, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije.

Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, takođe se oglasio nakon sastanka.

"Stav MOK-a je i dalje pozitivan, što znači da ostaje predviđeni termin OI u Tokiju i on se neće mijenjati. Budući da je bilo uključeno i glasovanje po državama - taj stav je podržan od svih", rekao je Mateša.

Mateša je komentarisao i dokument usuglašeni od strane MOK-a i međunarodnih sportskih federacija:

"Ono što je u dokumentu najvažnije jeste fleksibilnost tj. potreba za fleksibilnošću, posebno kad su u pitanju kvalifikacije za Tokio. Trenutačno se 57 posto sportaša od predviđenih kvota već kvalificiralo na OI, dok ostalih 43 posto još ima mogućnost. No, problem je - kada, gdje i na koji način da se i oni izbore za nastup na OI. Tu je MOK zatražio fleksibilnost, i ukoliko neće ići po onom principu koji je predviđen, uvodi se kriterij rejtinga, rezultata s europskih i svjetskih prvenstava, kao i čitav niz drugih potencijalnih kriterija koji mogu dovesti sportaša do norme za OI", rekao je Mateša i dodao je da je veliki problem što sportisti širom Evrope trenutno nemaju mogućnost da treniraju.

22.

jula počinju Olimpijske igre i traju do 9. avgusta, a očekuje se da nastupi više od 11.000 sportista

25.

avgusta počinju Paraolimpijske igre i traju do 6. septembra uz učešće oko 4.400 sportista

15.000

sportista na Igrama

BiH ima pet viza za OI

Bosna i Hercegovina zasad ima pet predstavnika na Olimpijskim igrama. To su Mesud Pezer, Amel Tuka, Larisa Cerić te dvije vize za plivanje. Said Fazlagić, generalni sekretar OK BiH, rekao je da se u OK BiH nadaju da još dvoje ili troje sportista može da izbori nastup u Tokiju.

Najvažniji principi

* Zaštititi zdravlje svih ljudi uključenih u OI te davati podršku sprečavanju širenja virusa,

* Zaštititi interese sportista i olimpijskog sporta.

Organizatori preuzeli plamen

Organizatori Olimpijskih igara u Tokiju preuzeli su juče olimpijski plamen u Atini, na ceremoniji bez publike, zbog pandemije virusa korona.

Na Olimpijskom stadionu "Panatinaiko", na kome su održane prve moderne Igre 1896. godine, plamen predstavnici Organizacionog odbora Igara Naoko Imoto predao je prvi čovjek grčkog olimpijskog komiteta Spiros Capralos.

Plamen je upaljen prije sedam dana, ali je poslije samo 24 sata zaustavljena njegova tura kroz Grčku zbog virusa korona. U Tokio će stići danas i plan je da prođe cijelu zemlju.