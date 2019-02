Larisa Cerić zapaliće plamen EYOF-a

Larisa Cerić, džudo reprezentativka i najbolja sportistkinja Bosne i Hercegovine upaliće u nedjelju na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo" plamen Evropskog omladinskog olimpijskog festivala "EYOF 2019. Sarajevo i Istočno Sarajevo".

"Velika ja čast upaliti olimpijski plamen EYOF-a. To je još jedna nagrada za sve ono što sm do sada radila i postigla u sportu. Ponosna sam što sam baš ja izabrana u konkurenciji svih ostalih kvalitetnih sportista u BiH. Sretna sam, ponosna i uzbuđena zbog toga. Zahvaljujem se Olimpijskom komitetu BiH i Organizacionom odboru EYOF-a koji su me izabrali i tako prepoznali moje rezultate", kazala je Larisa Cerić za "Nezavisne".

Bosnu i Hercegovinu će na EYOF-u predstavljat će 29 sportista u alpskom skijanju, ski trčanju, biatlonu, snovboardu i brzom klizanju.

Zastavu na otvaranju igara nosiće skijašica Esma Alić.