Legenda UFC-a pobijedio u "sijamskom boksu" nokautom

​Legenda UFC-a Kvinton "Rampejdž" Džekson sinoć je jednom rukom nokautirao promotera događaja nakon što je bio izjednačen sa saborcem Bobom Sapom u meču "sijamskog boksa".

Bivši prvak u poluteškoj kategoriji udružio se sa Sapom, pomoćnim MMA borcem poznatim po svojoj monstruoznoj veličini, kako bi se sinoć takmičili s promoterom događaja u Fajt cirkusu na Tajlandu. A nakon pojave "tag timskog boksa" prošlog mjeseca na događaju koji je promovisao KSI, par je otišao korak dalje svojom "sijamskom" borbom.

Džekson i Sap bili su vezani zajedno u velikoj majici kratkih rukava i obojica su obukli američku odjeću kako bi se suočili s organizatorima događaja Andrjuom Vudom i Džonom Natom u borbi.

Runde su trajale jednu i po minutu, što nije bilo važno s obzirom na to da je zaustavljana u više intervala i kasnije nastavljena nakon što je publika tražila više.

Nat je pao opakim pogotkom u jetru u prvom, povlačeći svog saigrača sa sobom, i uprkos tome što je naizgled odustao u uglu, dopušteno mu je da nastavi. Druga je bila slična farsična afera s borbama koja je prekinuta poslije samo 20 sekundi nakon što su Džekson i Sap krenuli na sudiju.

and the main event, Rampage Jackson makes his return to combat sports in a “Siamese Boxing” match. his teammate is Bob Sapp, and the opponent with the grey hair is the announcer/host that has been working all night. pic.twitter.com/hHmDYnkILJ