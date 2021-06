Lejla Tanović napada top pet

Spremna sam napasti prvih pet mjesta, a uz malo sportske sreće nadam se i pobjedničkom postolju, poručila je Lejla Tanović, reprezentativka Bosne i Hercegovine, uoči učešća na predstojećem Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Švajcarskoj.

Najbolja bh. biciklistkinja nastupiće 20. juna u disciplini maraton, koja je sama po sebi zahtjevna, a ove godine zbog konfiguracije terena pred njom je i još teži zadatak. Međutim, Lejla Tanović spremna putuje na smotru najboljih biciklista Starog kontinenta.

"Ono što razlikuje ovogodišnje Evropsko prvenstvo u Švajcarskoj od onih ranije održanih je sama staza, odnosno nadmorska visina. Specifično je da će start biti na velikoj nadmorskoj visini od 1.500 metara i dva puta se tokom staze učesnici penju na čak 2.500 metara. Dužina trase je 70 kilometara sa ukupno 3.500 metara ukupnog uspona. Sve to iziskivalo je posebne pripreme za ovo takmičenje. Protekli period zato sam provela na Bjelašnici, koja daje slične uslove onima u Švajcarskoj", rekla je Lejla Tanović.

Polazak u Švajcarsku planiran je već ove subote. Sa Lejlom Tanović na put će krenuti i trener u Klubu brdskog biciklizma Amar Njemčević.

"Odlučili smo otputovati sedam dana prije trke kako bi Lejla imala dodatnu aklimatizaciju. Pripreme do sada smo odradili po planu. Probleme nam je jedino pravila alergija koja Lejlu muči još od nastupa na Svjetskom kupu održanom u maju u Njemačkoj, ali smo uspijevali ipak uraditi sve zacrtano. Očekujemo dobar nastup i dobar plasman. Želimo nastaviti kontinuitet dobrih rezultata na međunarodnoj sceni", istakao je Amar Njemčević.

Ovo neće biti prvo učešće Lejle Tanović na Evropskom prvenstvu. Godine 2016. nastup ja završila među 40 najboljih.

"Puno toga se promijenilo od tada do danas. Iskusnija sam, spremnija i u znatno boljoj formi u odnosu na raniji period. Biciklizam je sport na koji se korona kriza nije puno odrazila, odnosno nije stopirala trenažni proces. Imala sam priliku trenirati i u vrijeme kada je sve stalo, tako da mi je to znatno koristilo. Ambicije uoči ovog Evropskog prvenstva su puno veće nego ranije. Plasman među prvih pet je imperativ. Teško je prognozirati, ali vjerujem da mogu do tog podviga, a uz malo sportske sreće možda mogu napasti i jedno od mjesta na pobjedničkom postolju", najavila je Lejla Tanović.