Lejla Tanović osvojila šesto mjesto u Italiji

Lejla tanović, najbolja bh. biciklistkinja i četverostruka balkanska prvakinja osvojila je šesto mjesto na UCI HC Sudtirol Dolomite Superbike utrci u Italiji.

Osvojenim šestim mjestom na najjačoj HC kategoriji reprezentativka Bosne i Hercegovine je upisala novih 35 UCI bodova za svjetsku ranking listu. Staza u dužini od 123 kilometra i 3.500 metara visinskog uspna važi za jednu od najtežih u Evropi, a bh. predstavnica je prošla kroz cilj sa vremenom od pet sati i 52 minute. Pobjedu je odnijela trenutno prvoplasirana na UCI svjetskoj ranking listi Ariane Luthi iz Švicarske.

"Ovo je do sada najduža trka u mojoj karijeri i svakako da je to bio određeni izazov, međutim tokom čitave trke sam se osjećala veoma dobro. Konkurencija je bila na zaista visokom nivou tako da smo na svakom brdu imali stalnu borbu i konstantan visok tempo. Ipak odluka da startam rezervisano i postepeno pojačavam intezitet pokazala se kao ispravna s obzirom na to da sam na zadnjem usponu koji je počeo nakon 100 kilometara trke odvozila u jakom tempu koji suparnice nisu mogle ispratiti, te sam napredovala za dvije pozicije i zauzela šesto mjesto", rekla je Lejla Tanović.

Sudtirol Dolomite Superbike maraton je jedna od najpoznatijih trka u Evropi sa 26 godina dugom tradicijom održavanja. Nastup na trci je ubilježilo skoro 5.500 takmičara u svim kategorijama.

"Lejla je pokazala da je njena forma u uzlaznoj putanji i da nas najbolja izdanja i rezultati tek očekuju. Trku je odvozila izuzetno iskusno, te zauzela sjajno šesto mjesto. Na usponima je Lejla nametala svoj tempo koji suparnice nisu mogle da isprate. Profil staze sa dosta ravnih dionica nije u potpunosti odgovarao Lejli koja svoje sposobnosti pokazuje najbolje na stazama sa izrazitim usponima", rekao je trener Amar Njemčević.

Naredno takmičenje na rasporedu je Državno prvenstvo u Trebinju, na kojem će Lejla Tanović braniti titulu prvakinje.