Lejla Tanović za "Nezavisne": Korona ubija motivaciju

Korona ubija motivaciju, a to je najgore za sport i vrhunskog sportistu, poručila je Lejla Tanović, najbolja biciklistkinja BiH svih vremena.

U periodu kada je zbog pandemije virusa kovid-19 cijeli svijet stao članica Kluba brdskog biciklizma Plus iz Sarajeva, koja je u Izboru najboljih sportista BiH 2019. godine u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT-a bila među tri najuspješnije, i dalje vrijedno trenira. Prednost joj je što biciklizam, za razliku od brojnih drugih sportova, daje mogućnost tek minimalnog rizika za širenje zaraze. Ipak, sami treninzi nisu dovoljni za trenutno 79. biciklistkinju na svjetskoj rang-listi.

"S trenerom i selektorom reprezentacije BiH Amarom Njemčevićem sam trenutno na pripremama u Čapljini i okolini. Svakodnevno treniram po dva puta dnevno i održavam formu. Nisam uskraćena za treniranje. Mogu svaki dan da vozim, u izolaciji sam praktično provela samo desetak dana, ali to nije dovoljno i to nije ono što me ispunjava kao sportistu", rekla je Lejla Tanović na početku razgovora za "Nezavisne".

NN: Šta Vam nedostaje?

TANOVIĆ: Nedostaje motivacije. Treninzi su tu da bi sportisti imali neki kasnije jasan cilj, a sada ga nažalost nemamo, jer nema takmičenja. Sport podrazumijeva konstantnu želju za napretkom, a napredak se mjeri isključivo uspjesima na takmičenjima. Za utjehu mi može biti jedino to što za razliku od mnogih ostalih sportista imam priliku za nesmetan trening, koji mi budi nadu za budućnost.

NN: Koliko će korona uticati na Vašu karijeru u nastavku?

TANOVIĆ: Puno. Već sada je izvjesno da ćemo ostati bez mnogih trka. Odgođene su i Ljetne olimpijske igre u Tokiju, sve se pomjera za narednu godinu i treba kompletan plan mijenjati i prilagoditi novonastaloj situaciji.

NN Kada se nadate nastavku sezone?

TANOVIĆ: Biciklizam je sport u kojem je rizik u smislu kontakta među takmičarima minimalan. To znači da bi se moglo veoma brzo krenuti dalje. Međutim, jasno je da takmičenja neće biti sve dok ne budu mogli krenuti sportisti iz svih krajeva svijeta. Tek kada se otvore Španija, Francuska, Italija, Amerika... onda ćemo moći nastaviti, a u ovom trenutku niko ne može da predvidi kada će se to desiti. Moja predviđanja, odnosno pozitivna razmišljanja su da će to biti krajem avgusta, kada se očekuje "Tur de Frans". Psihički sam spremna i da primim vijest da sezona neće biti završena, a ako nastavimo, onda je to samo plus za mene. Ipak se nadam da ću biti pozitivno iznenađena, a ne razočarana.

NN: Kako će biciklizam izgledati nakon korone?

TANOVIĆ: Svjedoci smo da mnogi predviđaju da fudbal, košarka, rukomet i brojni drugi sportovi neće više biti isti. Slažem se da je tako kada su u pitanju kolektivni i kontaktni sportovi prije svega. U biciklizmu neće biti vjerovatno nekih drastičnih mjera i neće se mijenjati mnogo toga. Ono što je problem za moj sport je finansijska podrška. Biciklizam je u BiH i prije bio na margini. Zavisili smo većinom od privatnih firmi, sponzora, koji sada bilježe pad prihoda, pa će biti veoma teško pokriti troškove u budućnosti. Samo jedan bicikl za sezonu košta oko 15.000 KM, na mjesečnoj bazi za gume nam treba oko 200 KM ili za kasetu tri puta godišnje oko 1.000 KM. Neće biti lako.