Ljepotica i zvijer: Nakon vjenčanja ih je zvao i Vladimir Putin

On je jedan od najboljih hokejaša svih vremena.

Aleksandr Ovečkin, živa legenda Vašingtona i NHL-a nalazi se za petama legendarnom Vejnu Greckom. Očekuje se da možda ove ili početkom naredne godine zvanično postane najbolji strijelac najjače hokajaške lige na svijetu svih vremena.

Definitvno je najpopularniji ruski sportista. Dugo vremena je as Kapitalsa smatran najpoželjnijim neženjom u Rusiji. Sudbina ga je na kraju spojila sa kćerkom glumice Vere Glagoleve i biznismena Kirila Šubskog. Nazvani su ljepotica i zvijer.

“Aleks“, danas milioner živio je i odrastao u skromnijim uslovima od svoje buduće supruge, ali njegovi roditelji nisu bili ništa manje eminentni i talentovani od njenih. Majka je Tatjana je bila košarkašica, dvostruki olimpijski šampion, šampion svijeta i Evrope, a otac Mihail Ovečkin bivši profesionalni fudbaler,

Aleksandr i Anastasija, inače model, glumica, producent po zanimanju upoznali su se još 2008. godine, ali je veza počela mnogo kasnije - 2015. godine. Romansa se razvila tako brzo da je par za nekoliko mjeseci objavio vjeridbu. Ovečkin i Šubskaja su zvanično registrovali svoj brak u ljeto 2016. godine, ali je vjenčanje proslavljeno tek godinu dana kasnije. O njemu se i dan danas priča.

Bila je to veličanstvena i obimna proslava u Barvikhi, u moskovskoj oblasti. Bilo je to vjenčanje iz snova. Događaj je održan u elitnom području Moskovske regije, a za njegovu organizaciju zaslužni su najbolji profesionalci glavnog grada. Sama dekoracija vjenčanja koštala je od 15 do 20 miliona rubalja. Za muzički dio je potrošeno 20 miliona, a sam ketering preko 2,5 miliona

Navodi se da je to bilo najskuplje i najživopisnije vjenčanje u Rusiji. Koliko je "Aleks" veliki i cijenjen u svojoj zemlji govori podatak da je reagovao i sam predsjednik Rusije. Vladimir Putin je čestitao mladencima svečanim telegramom, a kasnije ih je nazvao i telefonom.

Anastasija je suprugu podarila dva sina, Sergeja i Ilju, a sami supružnici podržavaju jedno drugo, čak i kada su na udaljenosti na suprotnim stranama Atlantika.

