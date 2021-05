Ljubičić: Cilj odlazak na F4 Srebrene lige u Maribor

Ženska seniorska odbojkaška reprezentacije Bosne i Hercegovine, nakon izborenog plasmana na Evropsko prvenstvo 2021. godine, biće domaćin i dva turnira CEV Srebrene lige, koji će se od 28. maja do 3. juna ove godine igrati u Gradskoj arena “Husejin Smajlović” u Zenici.

Odbojkašice BiH nalaze se u grupi B sa selekcijama Letonije, Estonije i Portugala, a dvije prvoplasirane ekipe iz grupe osigurat će i nastup na fajnal foru, koji će se od 11. do 13. juna igrati u Mariboru (Slovenija).

“Zbog obima i intenziteta ovih utakmica i takmičenja, imamo malih problema sa nekim hroničnim povredama reprezentativki, ali mi to gledamo da saniramo, da kompletni i spremni izađemo na ovo takmičenje. Iskreno se nadam da će to do petka i prve utakmice protiv Letonije i biti tako. Siguran sam da ćemo i na ovaj turnir izaći maksimalno spremni. Cilj, moj lični i cijele ekipe je odlazak na fajnal for u Maribor”, kazao je na pres-konferenciji selektor Stevan Ljubičić. Najavio je kako će, u sklopu priprema, danas u Kaknju odigrati i prijateljsku utakmicu protiv Latvije, koja je stigla u ponedjeljak. Napomenuo je kako dobro poznaju Letoniju, koju su u kvalifikacijama za EP savladali dva puta, dok će Estonija i Portugal, na dva turnira u Zenici, pokušati da kroz ovo takmičenje poprave utisak iz kvalifikacija za EP.

“Samo sam htjela da kažem da bih ja, a vjerujem i čitava ekipa, voljela da kao i do sada, svi budu uz nas”, kazala je zamjenica kapitena Anđelka Radišković, koja je zahvalila svima koji su im pružali podršku na putu plasmana na EP. Reprezentativka Milica Ivković napomenula je kako su poslije kvalifikacija za EP imale dva-tri dana pauze. “Malo smo odmorili, napunili baterije i već se uveliko spremamo za Srebrenu ligu, koja će nam dobro doći da se uigramo za EP. Moram da kažem da je atmosfera među djevojkama sjajna. Kako odmiče vrijeme, nekako smo sve složenije, dobro funkcionišemo. To mi je jako drago, jer smatram da je to jedan od velikih faktora za dobijanje većih rezultata. Čvrsto vjeruje da ćemo proći na završni turnir i da ćemo u Mariboru dati sve od sebe”, istakla je Ivković. Selektor Ljubićić naveo je kako na raspolaganju ima 16 igračica, da može za utakmice prijaviti 14 igračica, ali da Jelena Mlađenović, nakon prvog turnira, zbog klupskih obaveza neće biti u timu i za drugi turnir. Predsjednik Odbojkaškog saveza BiH Alija Fatić napomenuo je kako su za ove turnire cijenu dnevne ulaznice, koja je u kvalifikacijama iznosila 10 KM, snizili na 5 KM. Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dopustio je Odbojkaškom savezu BiH da za ove, važne nastupe, puste u prodaju 20 posto kapaciteta zeničke arene, što je nešto više od 1.000 gledalaca. Prvi susret prvog turnira u Zenici, pulenke selektora Stevana Ljubičića igraju u petak, 28. maja sa početkom u 17 sati, dok se u drugom meču istog dana sastaju Estonija i Portugal (20 sati). Mečeve selekcije BiH prenosit će Javni servis BHRT.