Ljubičić objavio širi spisak bh. odbojkašica

Stevan Ljubičić, selektor ženske seniorske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine objavio je širi spisak odbojkašica za predstojeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Reprezentacija BiH, koja će biti domaćin drugog kvalifikacijskog turnira (prvi će biti igran u Letoniji), se nalazi u grupi sa Češkom, Slovenijom i Latvijom.

Na spisku se nalaze (tehničari): Milana Božić (ŽOK „UB“ Srbija), Amira Sirotanović (ŽOK „Bimal-Jedinstvo“ Brčko), Ajla Hadžić (ŽOK „Bimal-Jedinstvo“ Brčko), Tamara Đapa (UOK „BL Volley“ Banja Luka) i Helena Košutić (ŽOK „Gacko“ Gacko).

PRIMAČI SERVISA: Edina Begić (Saugella MONZA / Italija), Anđelka Radišković (Calcit Kamnik / Slovenija), Iman Isanović (Arizona / USA), Sanja Kojić Đurić (A.S. Aris Thessalonikis / Grčka), Elena Babić (ŽOK „Bimal-Jedinstvo“ Brčko), Vanja Džida (OK „Goražde“ Goražde), Ivana Plećić (OK „He na Drini“ Višegrad), Tamara Vitković (ŽOK „Gacko“ Gacko) i Sonja Milanović (UOK „BL Volley“ Banja Luka).

KOREKTORI: Dajana Bošković (Kuzeyboru Genclik ve SK / Turska), Verica Simić i Sonja Vujnić (UOK „BL Volley“ Banja Luka).

SREDNJI BLOKERI: Ajla Paradžik (Vandoeuvre Nancy / Francuska), Edina Selimović (CSO Voluntari 2005 / Rumunija), Ana Gajić (ŽOK „Bimal-Jedinstvo“ Brčko), Jovana Kovačević (UOK „BL Volley“ Banja Luka), Arijana Okuka, Selma Mulahalilović (OK „Sloboda“ Tuzla), Katarina Korać (ŽOK „Bimal-Jedinstvo“ Brčko) i Žana Dragutinović (ŽOK „Bimal-Jedinstvo“ Brčko).

LIBERO: Milica Ivković (UOK „BL Volley“ Banja Luka), Katarina Popović (ŽOK „Bimal-Jedinstvo“ Brčko) i Maja Savić (UOK „BL Volley“ Banja Luka).