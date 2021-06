Ljubičić za "Nezavisne": Mi smo velika porodica

Od prvog dana smo kao jedna velika porodica, tako da mi je zadovoljstvo biti deo ovog tima, rekao je selektor ženske odbojkaške reprezentacije BiH Stevan Ljubičić, koji je postao prvi trener koji je odveo bh. selekciju na Evropsko prvenstvo.

Bh. odbojkašice su u posljednjih mjesec dana kupile srca navijača i cjelokupne bh. javnosti. Njihova velika želja za uspjehom i emocije koje pokazuju poslije svakog poena omogućili su im da se ovoga ljeta takmiče sa najboljim selekcijama Starog kontinenta. U međuvremenu su izborile i fajnal for Srebrne lige, na kojem će pokušati da izbore plasman u viši rang, odnosno Zlatnu CEV ligu, a sve pod palicom sjajnog trener Stevana Ljubičića.

"Ko bi mogao da zna da će sve ispasti ovako kada sam dolazio. Ne možeš da znaš, ali na kraju je ispalo sve kako treba i moram reći da sam presrećan pre svega zbog svih devojaka. Zaslužile su plasman na Evrovolej, a zaslužuju i da igraju kvalitetnije takmičenje od Srebrne lige, u kojoj takođe nastupa nekoliko sjajnih selekcija. Bio bih presrećan zbog njih da nastavimo da napredujemo, jer ako hoćeš da budeš najbolji, moraš se takmičiti sa najboljima", istakao je za "Nezavisne" stručnjak iz Srbije.

Za kratak period bh. dame su odigrale čak 12 utakmica, kao nikada do sada. Na kraju su ispunile primarni cilj, izborile su istorijsko EP, kao i plasman na F4 u Mariboru. Ljubičić od svog dolaska nikada nije davao pompezne izjave o mogućnosti ovog tima.

"Imamo mali fond igračica, puno njih je došlo sa hroničnim povredama. Nismo kukali iako smo rijetko imali na raspolaganju sve zdrave igračice. Sada je primarno da se oporavimo i regenerišemo kako bismo što spremnije dočekali fajnal for", naglašava Ljubičić.

Na kraju paklenog ritma bh. selekciju je definitivno sustigao umor, ali atmosfera i hemija u timu koja vlada daje im snagu da se to na terenu ne osjeti toliko.

"Bilo je prenaporno i preobimno, ali svesni smo bili da će biti tako. Ja ne bih bio u koži ovim velikim reprezentacijama kada znaš šta ih čeka ovoga leta. Mi smo glavni cilj ostvarili. Imamo atmosferu i hemiju, jedino čime nisam bio zadovoljan jeste to što praktički od prvog dana nisam imao na raspolaganju šest zdravih igračica", rekao je Ljubičić i dodao:

"Definitivno smo napravili korak napred. Ovo je prvi put da se držimo na okupu skoro 50 dana, skoro smo dva meseca zajedno i to je jedini recept da se nešto napravi. To je pokazatelj da idemo napred. Trebaće nam dobar oporavak nakon Maribora i da sve zdrave dođu na pripreme. Ako ko ima želju za uspehom, onda su to ove devojke, koje i kada to ne izgleda idilično, svojom željom učine stvari drugačijim", poručio je bh. selektor.

Ljubičić je za kraj naglasio koliko je značajno za ovaj tim kada je u ekipi Edina Begić, predvodnica ove generacije, koja je vukla ekipu i kada nije bilo 100 odsto spremna. U bh. taboru se nadaju da će najbolja bh. odbojkašica zaliječiti povredu do 11. juna, kada počinje F4 turnir u Sloveniji.

"Samo njeno prisustvo na terenu daje svima njima dodatno samopouzdanje. I kada nije na maksimumu, to daje podstrek devojkama da daju više od 100 odsto od svojih mogućnosti", zaključio je Ljubičić.

Poznati polufinalisti

Poznati su svi učesnici fajnal fora u Mariboru, koji se igra 11. i 12. juna. Nakon Portugala i BiH, plasman iz Grupe A osigurale su selekcije Slovenije i Austrije. Upravo su ove dvije reprezentacije sinoć odlučivale o prvom mjestu u grupi. Prvoplasirani tim igraće sa BiH, a drugoplasirani sa Portugalom.