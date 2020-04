Ljubiša Majdov: Donijećemo i olimpijsku medalju

Ostalo je još samo da naš rad krunišemo olimpijskom medaljom, a uradićemo i to, poručio je Ljubiša Majdov nakon što je proglašen za najuspješnijeg trenera Džudo saveza Srbije.

Iako su zbog pandemije virusa korona sve sportske aktivnosti zaustavljene, te i same Olimpijske igre u Tokiju umjesto ovog ljeta odgođene za 2021, dvojac iz Istočnog Sarajeva u sastavu trener Ljubiša i reprezentativac Srbije Nemanja Majdov nagrađeni su za dosadašnje vrhunske rezultate. Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Džudo saveza Srbije jednoglasno je usvojena odluka da se najtrofejniji srpski strateg proglasi za najuspešnijeg trenera u ovom olimpijskom ciklusu.

"Utisak je zaista fantastičan. To je priznanje za sav naš rad i trud koji smo uložili dosad. To je najjača nagrada koju kao profesionalac mogu da doživim. To je priznanje ne samo za jednu, već za četiri sezone, što ovu nagradu čini izuzetnom. Osjećaj sreće i zadovoljstva možda bih mogao da poredim jedino s jednom ranijom nagradom koju mi je dodijelila Evropska džudo unija, kada sam takođe priglašen za najboljeg trenera", rekao je Ljubiša Majdov.

Rezultati koje je tokom proteklih godina Nemanja Majdov postigao pod dirigentskom palicom oca i trenera Ljubiše, upisani su zlatnim slovima u stranice svjetskog, evropskog, a samim tim i srpskog džudoa. Između ostalog, Nemanja je 2017. godine osvojio titulu prvaka na Svjetskom prvenstvu, a dvije godine kasnije bio je bronzani. Da će Majdovi ispisati stranice srpskog i svjetskog džudo sporta, moglo se naslutiti još 2014. godine, kada je Nemanja proglašen najboljim mladim sportistom Srbije.

"Svaki rezultat i svaka nagrada obavezuju na još bolji rad u period koji dolazi. Tako i ova. Od 2012, kada smo počeli saradnju sa Džudo savezom Srbije, prošla su skor dva cijela olimpijska ciklusa. Iz godine u godinu dizali smo ljestvicu, rezultati su bili sve bolji. Godine 2017. popeli smo se na krov svijeta. Tu su i brojne medalje s najjačih svjetskih turnira i evropska odličja. Sada je ostalo samo da još krunišemo naš rad olimpijskom medaljom. I to ćemo uraditi, a ova nagrada je motiv više", rekao je Ljubiša Majdov.

Najtrofejniji džudo stručnjak u Srbiji, regionu, ali i jedan od najcjenjenijih u Evropi naglašava da su postignuti uspjesi ujedno i plod odlične organizacije u Džudo savezu Srbije.

"Džudisti Srbije postižu vrhunske rezultate od najmlađih do najiskusnijih uzrasnih kategorija, što najbolje oslikava situaciju u Savezu. Treba da nastavimo i održimo taj trend. Posebno bih zahvalio predsjedniku Ivanu Todorovu, čiju bezrezervnu podršku imamo od samog početka, kao i Milovanu Bratiću i Draganu Atanasovu. Svi rade svoj posao vrhunski. Mi treneri i takmičari uz njihov angažman možemo nesmetano da radimo ono čemu smo se posvetili. Vjerujem da smo ispunili očekivanja čelnika i ujedno obećavam nove podvige u budućnosti", zaključio je Ljubiša Majdov.