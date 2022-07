MMA borac nokautiran pa preminuo u bolnici

Mladi indijski MMA borac Nikil Sureš preminuo je nakon što je dobio udarac u glavu u jednoj od svojih borbi.

Na video snimku se vidi kako se mladi borac srušio na tlo nakon što ga je protivnik udario šakom direktno u lice, a odmah nakon toga sudija je prekinuo borbu.

Kako prenose tamošnji mediji, nesretni Nikil je hitno prevezen u bolnicu gdje je četiri dana kasnije preminuo od zadobivenih povreda.

Video of the last bout of Nikhil Suresh before he sadly passed away (via ~ @chetanabelagere)pic.twitter.com/OlY8AC1K3f