MMA zvijezdi ispale grudi tokom borbe, sudija priskočio u pomoć

Prošlog vikenda je u Las Vegasu održan UFC on ESPN 18. Ovu priredbu trebali su predvoditi Kurtis Blejds i Derik Luis, ali je okršaj propao jer je Blejds bio pozitivan na korona virus.

U glavnom programu smo gledali žensku borbu između Norme Dumon Viane i Ešli Evans-Smit. Uvjerljivu pobjedu upisala je Brazilka Dumon Viane, jednoglasnom sudijskom odlukom, ali jedan detalj je posebno obilježio susret.

Dogodila se situacija kakva se rijeko viđa. Viana je bila u mount poziciji kad su joj grudi skliznule iz sportskog grudnjaka, a sudija je bez imalo razmišljanja prišao, kratko zaustavio borbu i popravio joj grudnjak.

Sudija Džejson Herzog ovim komentarom izazvao je brojne pozitivne komentare jer je pomogao borkinji da izbjegne neugodnu situaciju otkrivanja grudi pred kamerama, prenosi "Index.hr".

Good ref... No hesitation in fixing the over the shoulder boulder holder pic.twitter.com/Ng4Zmg61iJ