MOZZARTOV audi otišao u Doboj!

​U veseloj atmosferi uplatno-isplatnog mjesta kompanije MOZZART u Doboju (Ulica Svetog Save bb), održana je dodjela prestižnih nagrada pobjednicima nagradne igre "Pogodi najveću kvotu".

Ponosna vlasnica sportskog četvorotočkaša postala je Mirjana Delić iz Doboja, koja je 14. decembra sastavila maestralni tiket i sa koeficijentom od 4.478 izbila na prvo mjesto posljednjeg dana nagradne igre.

Mirjana je svakog dana tokom nagradne igre zajedno sa svojim suprugom sastavljala namjenske tikete kako bi osvojila automobil i upornost joj se isplatila. Baš kad se činilo da nade više nema, posljednjeg dana nagradne igre, odigravši onlajn tiket prestigla je igrača iz Novog Grada, koji je bio vodeći do posljednjeg dana.

"Bila sam šokirana. Još uvijek ne mogu da vjerujem da sam osvojila automobil, sve mi djeluje nestvarno. Ciljano sam igrala tikete, ali smo, nekako, suprug i ja to više radili kao hobi. Nismo bili baš svjesni da će nagrada završiti kod nas. Trenutak kad smo povjerovali da ipak možemo biti dobitnici bio je kada smo prošli sve kvote, a ostala je samo još jedna nezavršena. Panika me je uhvatila kada je Valensija povela, a mi smo igrali da će biti X. Međutim, par minuta kasnije, znali smo da je to – to. Ne mogu vam opisati koliko sam srećna", sa osmjehom na licu priča Mirjana.

MOZZARTOVU nagradnu igru, koja je trajala od 16. novembra do 15. decembra, definitivno su obilježile žene koje su zauzele vodeće dvije pozicije u nagradnoj igri. Drugoplasirana Radmila Tanasić iz Novog Grada sa pogođenom kvotom od 3.337 uživaće u skuteru Peugeot Kisbee 50, dok će trećeplasirani Branko Sofrenić iz Bijeljine i ubuduće moći da igra onlajn tikete putem smart telefona Samsung Galaxy S9 Plus.

Nakon zvaničnog dijela programa, gosti i igrači MOZZARTA uživali su u prijatnoj atmosferi, piću i keteringu, pošto su prethodno čestitali glavnim zvjezdama dana na megapremijama. Sudeći po tome, ali i velikom broju pozitivnih komentara, nagrade su baš otišle u prave ruke!

"Sigurna sam da ćemo suprug i ja ostati vjerni MOZZARTU. Teško da bismo sebi mogli da priuštimo ovakav skupocijeni automobil, ali ova nagradna igra je dokaz je da za ostvarenje želja nisu neophodna čuda, a ni ogromni ulozi. Oduševljena sam ažurnošću i profesionalizmom kompanije MOZZART i moram priznati da nisam očekivala da ću ovako brzo sjesti u svoj audi", u dahu zaključuje srećna dobitnica.

MOZZART je nagradio i dobitnike na svakom uplatno-isplatnom mjestu i zasebno na sajtu, i njima su uručeni bickli, ručni satovi i sportski paketi koje je za njih pripremila kompanija.