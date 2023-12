Macanti pronašao novi posao

Novi izazovi za Davidea Macantija su pred vratima. Italijanski trener nije čekao mnogo posle raskida saradnje sa Odbojkaškim savezom Italije, pronašao je angažman u ženskoj seniorskoj selekciji Trentina.

On će na klupi zamijeniti Marka Sinibaldija, koji u prvom djelu sezone nije uspio da napravi zapaženije rezultate sa ovom ekipom.

Trentino je trenutno na posljednjoj poziciji u Seriji A1 sa samo jednom pobjedom i 13 poraza.

Jasno je da Macantija čeka težak zadatak, jer da bi izborio opstanak u ligi mora značajno da promijeni stanje u ekipi, piše "MozzartSport".

Davide je ostvario velike uspjehe sa Italijom, ali je ove godine napravio nekoliko loših poteza, koji su ga na kraju skupo koštali.

Ipak, bez obzira na slabiju 2023. godinu, ostaće upamćeno da je sa reprezentacijom uzeo zlato na EP 2021. i u Ligi nacija 2022, srebro na SP 2018. i bronzu na EP 2019. i SP 2022. godine.

Macanti je rođen 15. oktobra 1976. godine. Vodio je Italiju kao glavni trener od 2017. do 2023, a od 2005. do 2012. bio je pomoćnik selektora. Od 2012. do 2014. je predvodio selekciju do 20 godine.

Na klupskoj sceni radio je u Raveni, Italiji A1, Fopapedreti, Pjaćenci, Kazalmađoreu, Koneljanu, Peruđi.

