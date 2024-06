Mahačev razmontirao Porijera i "ugušio" mu nade za pojas (VIDEO)

UFC šampion lake kategorije Islam Mahačev, odbranio je pojas na UFC 302 pošto je savladao miljenika publike, Dastina Porijera gušenjem u petoj rundi.

Porijer se nadao da će treći put biti sreća. On se ranije dva puta borio za pojas, ali je poražen oba puta gušenjem sa leđa od Habiba Nurmagomedova 2019. i Čarlsa Oliveire 2021. godine. Od svog posljednjeg pokušaja za titulu, pobijedio je Majkla Čendlera, izgubio od Džastina Gatjea u "BMF" borbi i iznenadio zvijezdu u usponu Benou Sent Denisa, čime je ostao u vrhu divizije. Ali...

U možda najopasnijem meču njegove vladavine kao UFC šampiona lake kategorije, Islam je opravdao svoju titulu kao najbolji borac bez obzira na težinsku kategoriju.

Sa publikom u "Prudential Centru" u Nevarku čvrsto na strani američkog autsajdera, činilo se da je iznenađenje na pomolu. Naime, Mahačev nije gubio vrijeme da pokaže zašto je bio veliki favorit uoči borbe. Ali, Porijer je zadao čist udarac koji mu je rasjekao oko. Ipak, Mahačev je odgovorio svojim udarcem i obaranjem.

Islam Makhachev makes Dustin Poirier TAP OUT in the FINAL round.. #UFC302 pic.twitter.com/yxyoe3bXXD