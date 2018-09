Maja Ognjenović za "Nezavisne": Ljudi iz RS nas iskreno vole

Naše zadovoljstvo je preveliko, od kada sam u reprezentaciji, prvi put imamo priliku da igramo pred našom publikom u RS i možda nismo ni znale šta da očekujemo. Ovde se osećamo kao kod kuće. Gostoprimstvo i zadovoljstvo ljudi što nas vide je preveliko, rekla je za "Nezavisne" Maja Ognjenović, kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije, pred današnju prijateljsku utakmicu sa Bugarskom u Banjaluci.

Reprezentacija Srbije je odradila u Palama dio priprema za Svjetsko prvenstvo, koje 29. septembra počinje u Japanu, a ovih dana boravi u Banjaluci.

"Većina devojaka nije nikada boravila duže kod vas i gostoprimstvo i zadovoljstvo svih građana koji su dolazili na naše treninge i koje smo imale priliku da srećemo i u Palama i u Banjaluci je bilo preveliko. To su iskrene emocije, koje ne mogu da se sakriju. Videla sam koliko našim ljudima znači kada smo bili u Palama. Jedan čovek mi je rekao: 'Kada osvojite medalju, da se setite i nas', meni je to zazvučalo veoma emotivno i dirljivo i rekla sam da će velika zasluga ići i ljudima u RS ukoliko napravimo uspeh. Osećamo da publika u RS, možda grubo zvuči, više navija za nas nego građani Srbije", rekla je Ognjenovićeva.

NN: Utakmica sa Bugarskom će biti prvi test pred SP. Kakva su očekivanja?

OGNJENOVIĆ: Iza nas je period priprema tokom kojeg smo više radili u teretani nego s loptom, uigravamo se. Shodno tome mislim da su Bugarke adekvatan protivnik za ovu fazu priprema, možda neće biti realna slika naše forme, ali kao i uvek, daćemo sve od sebe, ali mislim da će to biti dovoljno za pobedu.

NN: S kakvim ambicijama idete na SP?

OGNJENOVIĆ: Uvek sa najvišim. Ne volim da prognoziram, ali svakako spadamo u red reprezentacija koje su najjače na svetu. Kada je naša forma zadovoljavajuća i kada je dobar zdravstveni bilten, onda ispunjavamo svoja očekivanja, odnosno mnogo više zavisi rezultat od nas nego od protivnika. U ženskoj odbojci je jaka konkurencija.

NN: Ko su Vam najveći rivali za visok plasman?

OGNJENOVIĆ: Izdvojila bih reprezentaciju SAD. Ona se ne menja, menjaju se igračice, ali ne i stil igre i nivo odbojke. Tu su i Kineskinje, Brazilke, sada će nastupiti u izmenjenom sastavu, ali na njih uvek morate da računate kao na ozbiljnog rivala. S njima smo u grupi i potencijalno su najveća opasnost. Imate i evropske ekipe koje su u usponu - Tursku, Holandiju...

NN: U reprezentaciju Srbije ste se vratili nakon dvije godine pauze, zašto je došlo do pauze i šta vas je motivisalo da se vratite?

OGNJENOVIĆ: Nisam nikada ni govorila da se neću vraćati, ali došlo je do zasićenja i gubitka motiva jer smo u tom trenutku imali EP, a ja sam ih odigrala pet. Imala sam osvojene sve tri medalje i nisam imala prevelik motiv, posebno posle olimpijskog srebra kada mislite da ne možete više. Ali, kada sam sa Terzom (selektor Zoran Terzić) ove godine razgovarala SP, shvatila sam da je medalja iz 2006. praktično zaboravljena i onda sam rekla zašto da ne igram. Imamo sjajnu generaciju, za koju mislim da neće dočekati zajedno sljedeće SP. Motiv imam i radujem se SP.

NN: Na Olimpijske igre 2016. ste otišle bez prevelike pompe, a vratile se sa srebrnom medaljom. Da li ste očekivali takav uspjeh?

OGNJENOVIĆ: Iskreno, nismo. Da nam je neko rekao da ćemo imati priliku da osvojimo i bronzanu medalju, niko ne bi verovao. OI su posebno takmičenje, puno faktora utiče na rezultat, ali svakako mislim da smo tu medalju zaslužili. Imali smo dobru ekipu.

NN: Ove godine ste iz turskog Ezačibašija prešli u Dinamo iz Moskve.

OGNJENOVIĆ: Odlazak u Dinamo shvatam kao izazov, jer se od 2011. "jurimo". Oni su mene želeli, ja njih nisam, onda kada sam ja želela kod njih, oni nisu mene hteli, ali sada gledam na odlazak kao na izazov. Vreme mi je za Rusiju, jer obično Rusiju čuvamo za kraj karijere, ali plaše me silna putovanja i klima iako sam upoznata sa vremenskim neprilikama jer sam 2011. živela četiri meseca u Moskvi. Na svaki klub gledam najpozitivnije, Dinamo je najbolji klub u Rusiji, klub sa tradicijom, ima pet-šest reprezentativki, igra Ligu šampiona, Terza je bio tamo i dosta me pripremio. Imam ugovor na dve godine i nadam se da će sve proteći u najboljem redu.

Suprug Danilo velika podrška

slika: danilo

Maja Ognjenović ima veliku podršku, ali ipak posebna dolazi od supruga Danila Ikodinovića, trofejnog vaterpoliste.

"Danilo je velika podrška. Niko ne može sportistu da razume kao sportista. Danilo kao vrhunski bivši sportista može najbolje da me razume, a opet je sreća što nije aktivan sportista pa može da dođe u grad u kojem igram, bio je i na Olimpijskim igrama u Riju, to mi mnogo znači. On je malo suroviji, zna da razdvoji šta je profesija, u smislu kako da me savetuje, a šta privatni život. Kada god bih imala neke teže situacije u klubu ili reprezentaciji, pomogao mi je. U nekoliko navrata sam zahvaljujući njegovim savetima ostala prisebna.

Reprezentativni uspjesi

Olimpijske igre 2016. - srebro

Svjetsko prvenstvo 2006. - bronza

Evropsko prvenstvo 2015. - bronza

Evropsko prvenstvo 2011. - zlato

Evropsko prvenstvo 2007. - srebro

Svjetski kup 2015. - srebro

Svjetski gran pri 2011. i 2013. – bronza

Evropska liga 2009, 2010. i 2011. - zlato

Evropska liga 2012. - bronza

Spektakl u "Boriku"

Odbojkaške reprezentacije Srbije i Bugarske sastaće se danas od 17 časova (prenos na RTRS) u dvorani "Borik" u Banjaluci, a organizatori najavljuju spektakl u punoj dvorani.

Srbija će igrati u najjačem sastavu, a među odbojkašicama koje će nastupiti su Brankica Mihajlović i Tijana Bošković iz RS. Upravo su njima juče uručena priznanja povodom 25 godina postojanja Odbojkaškog saveza RS, a za doprinos razvoju odbojke u RS. One su zahvalile na priznanju i istakle zadovoljstvo što će igrati u RS. Utakmici se raduje i Hristina Ruseva, reprezentativka Bugarske.

"Nadam se da ćemo pokazati veliko srce na utakmici protiv Srbije, koja je jedna od najboljih ekipa na svijetu, i da ćemo se dobro pripremiti za SP", rekla je Ruseva.

Odbojkašice bi trebalo da igraju u punoj dvorani, jer su besplatne ulaznice odavno podijeljene, a mnogo zainteresovanih je ostalo bez vrijednog komada papira.

"Najveći problem je bio da podmirimo potrebe za ulaznicama, a sve ostalo bi trebalo da bude na najvećem mogućem nivou. Onima koji su nezadovoljni što nisu mogli da dođu do ulaznica, obećavam da ćemo u naredne dvije godine organizovati i utakmicu seniora", rekao je Milutin Popović, predsjednik OS RS.

Pokrovitelj utakmice je predsjednik RS, a organizuje se uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta RS i grada Banjaluka.