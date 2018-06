Majdov: Svjetsko prvenstvo je najbitnije

Prioritet u ovoj godine biće nastup na Svjetskom prvenstvu u septembru gdje ću braniti svjetsku titulu. Najvažnije je da nemam zdravstvenih problema, izjavio je uoči nastavka sezone aktuelni svjetski prvak i vice-prvak Evrope u džudou Nemanja Majdov.

Šampion iz Istočnog Sarajeva u subotu je na Jahorini potpisao jednogodišnji sponzorskim ugovor sa IT kompanijom Prointer ITSS Banja Luka. Nakon potpisa sa jednom od vodećih domaćih kompanija najbolji srpski džudista je izjavio da će mu ovaj ugovor u mnogome pomoći u nastavku karijere.

"Sponzorska saradnja sa Prointerom će me rasteretiti što se tiče brige o finansijama. Moći ću da ispratim sve programe i turnire za olimpijsku normu sve do početka igara u Tokiju 2020.godine. Uz ovakvu podršku, sada smo svi jedan tim koji pobjeđuje i ide do vrha.“, rekao je Majdov.

On će ove sedmice braniti boje Srbije na Mediteranskim igrama u Taragoni, a nakon ovog takmičenja očekuju ga nova iskušenja na Gran pri takmičenjima i kampovima po svijetu, te SP u Bakuu.

"Kao što sam rekao najbitnije će biti Svjetsko prvenstvo. Prije toga ću se spremati na Jahorini gdje obavljam naše bazične pripreme. To je postala tradicija, jer se već četiri godine ovdje pripremam za najveće izazove“, riječi su svjetskog šampiona.

Iz kompanije Prointer ITSS izrazili su zadovoljstvo što kao sponzori mogu da pomognu svjetskom šampionu i viceprvaku Evrope u nastavku karijere. Potpisano sponzorstvo samo je potvrda već započete misije Prointera da podržava mlade talente, uspješne sportiste i društveno odgovorne pojedince i organizacije.

"Posebna nam je čast što imamo priliku da najbolji svjetski džudista koji dolazi iz Istočnog Sarajeva promoviše Prointer. Tako će uspješan mladi sportista podržati IT kompaniju u kojoj radi veliki broj mladih stručnjaka koji svakodnevno kreiraju brojna softverska rješenja. I Nemanjin i njihov potencijal je najbolji pokazatelj kako mogu da donesu bolju budućnost svojoj zemlji“, istaknuto je iz ove kompanije.

Ono što je najbitnije jeste da Nemanja nema problema sa povredama koje su ga pratile ove godine. Podvukao je da je potpuno zdrav i spreman za nove podvige. Podsjetimo, Majdov iz ove godine već ima jednu veliku medalju i to sa prvenstva Evrope iz Tel Aviva gdje se okitio srebrom.