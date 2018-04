Majdov za "Nezavisne": Na EP u Tel Aviv sam došao po medalju

Došao sam po medalju, poručio je iz Izraela za "Nezavisne" Nemanja Majdov, džudo reprezentativac Srbije i član beogradske Crvene zvezde i Randorija iz Istočnog Sarajeva, uoči nastupa na Evropskom seniorskom prvenstvu.

Dvostruki omladinski prvak Evrope iz 2014. i 2016. godine u Tel Aviv je stigao sa seniorskom titulom prvaka svijeta i ulogom favorita, što mu, kako sam tvrdi, ne predstavlja pritisak, nego daje motiv više u konkurenciji 39 prijavljenih boraca u njegovoj težinskoj kategoriji do 90 kilograma.

"Dva puta sam bio juniorski prvake Evrope i sada je došlo vrijeme da jurišam na treću titulu, ali u kategoriji seniora. Većinu svojih protivnika poznajem odranije, još iz omladinskih kategorija. Ne bojim se, forma je na visokom nivou, fizički i psihički sam potpuno spreman da napadnem još jednu medalju", kazao je Nemanja Majdov.

Udarni dio priprema obavio je u Istočnom Sarajevu i na olimpijskim planinama. Žrijeb je bio na programu sinoć, a borbe su u subotu.

"Znam da će konkurencija biti paklena. Dolaze najbolji što Evropa danas ima i ne zamaram se previše žrijebom, jer znam da nema laganih borbi i loših boraca. Ne bojim se izazova i idem na maksimum. Nije bitno kakav će biti žrijeb. Bitno je da ja budem na vrhunskom nivou", dodao je Majdov.

Dobru formu potvrdio je nedavno osvajanjem srebrne medalja na Grand priju u Istanbulu, što je bilo prvo značajnije takmičenje nakon pauze izazvane povredom.

"Za mene nema velikih i malih takmičenja. Na svako dolazim da ciljam najviše postolje, tako je i ovdje u Izraelu. Nema laganih protivnika. Svi su spremni i motivisani, posebno protiv mene, jer svi žele pobijediti aktuelnog prvaka svijeta. Biće to borba titana, odlučivaće nijanse, a meni će upravo titula šampiona svijeta biti dodatni motiv da budem još bolji nego do sada", zaključio je Majdov.

U Tel Aviv otputovao je i njegov otac i trener Ljubiša Majdov.

"S velikim očekivanjima i optimizmom došli smo u Tel Aviv. Nemanja je spreman da se predstavi u najboljem izdanju. Nadamo se da se neće desiti ništa nepredviđeno, prije svege s povredama, i da možemo napraviti još jedan veliki rezultat", istakao je Ljubiša Majdov.

Na evropskoj smotri nastupiće i pet bh. reprezentativaca. Najveća uzdanica je Larisa Cerić u ženskoj konkurenciji u kategoriji preko 78 kilograma. Uz najbolju bh. sportistkinju putuju još Aleksandra Samardžić do 70, Harun Sadiković preko 100, Petar Zadro do 66 i Rijad Dedeić do 90.

"Nažalost, na Evropsko prvenstvo putujemo s mnoštvom problema s povredama koje prate gotovo sve naše takmičare. Zbog bolova u leđima nastup Aleksandre Samardžić je čak upitan, Harun Sadiković se žali na koljeno, Petar Zadro na probleme s laktom. Larisa Cerić je temeljem svojih dosadašnjih rezultata naš najveći adut, ali se svakako nadamo da i neko od ostalih može iznenaditi.