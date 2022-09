Majk Tajson otkrio koja ga bolest muči

Legendarni penzionisani bokser, ​Majk Tajson je otkrio da pati od išijasa i zbog tog stanja ponekad ne može govoriti.

Slike bokserskog diva u invalidskim kolicima na međunarodnom aerodromu u Majamiju pojavile su se prošlog mjeseca, a on takođe drži štap za hodanje.

Mnogi su bili zabrinuti za zdravlje 56-godišnjaka, a od tada je otkrio da je išijas jedino zdravstveno stanje od kojeg trenutno pati.

.@MikeTyson explains why he was recently seen in a wheelchair. MORE: https://t.co/9kmwJ222oT pic.twitter.com/Y9hoId26HT