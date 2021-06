Maksimalno 10.000 gledalaca na takmičenjima u Tokiju?

TOKIO - Japanski ministar zadužen za mjere protiv virusa korona predložio je da se broj gledalaca na velikim takmičenjima tokom Olimpijskih igara u Tokiju ograniči na 10.000, javila je novinska agencija "Džidži pres".

Prijedlog je uputio ministar ekonomije Jasutoši Nišimura.

Veliki objekti u Tokiju trenutno imaju dozvolu da primaju do 5.000 ljudi ili do polovine kapaciteta u okviru mjera protiv epidemije koje su na snazi do 20. juna.

Vladin portparol Kacunobu Kato izjavio je ranije da će uskoro biti donesena odluka o dozvoli domaćim gledaocima da prate takmičenja u Tokiju.

On je rekao da će u obzir biti uzeta epidemiološka situacija kao i to koja je varijanta virusa korona dominantna.

Olimpijske igre, koje su odgođene prošle godine zbog pandemije, počinju 23. jula.