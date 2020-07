Mandić: Milion puta su mi rekli da je tekvondo muški sport

Tekvondistkinja Srbije Milica Mandić, jedna od ambasadorski pokreta za razvoj ženskog sporta u Srbiji, rekla je da važno da svaka djevojčica ima pravo se bavi sportom kojim želi bez obzira na predrasude okoline.

"Pored svih rezultata, lepo je kada imaš uticaj na omladinu. To je jedna od najlepših strana sporta, da možemo da pokažemo mladim devojčicama koliko je sve ovo lepo i korisno, ne samo za sportski život, već i za budućnost. Kada nauče kako da savladaju prepreke, kada se suoče sa izazovima, sve to će im biti vetar u leđa za budućnost. Lepo je kada to devojčicama možeš da pokažes koliko je lepo kada pobediš, koliko uživamo u sportu, putovanjima ... To je najzdravija priča i nadam da ćemo uspeti da sve to prenesemo na njih", rekla je Mandić.

Pored nje, sportistkinje ambasadorke su košarkašica Sonja Vasić, strelkinja Zorana Arunović i teniserka Olga Danilović, koje je okupila selektorka košarkašica Marina Maljković, idejni tvorac projekta.

"Ima mnogo predrasuda prema devojčicama na borilištima i na terenima, jer im je rečeno da ne treba da se bave tim sportom, da to prepuste muškom polu. Svako od nas ima pravo izbora da se bavi čime hoće i da voli određeni sport. Milion puta sam čula kako je tekvondo muški sport, da je ženski tekvondo ružan i dosadan. Trudila sam se da ne obraćam pažnju na to i to treba pokazazti devojičima - kako da prevaziđu tu prvu prepreku. Da pronađu klub koji će im dati podršku, da ih roditelji podrže u njihovim namerama i željama, da sve to dođe na normalan nivo i da se svaka devojčica nađe na borilištu na kojem želi da bude", rekla je Mandićeva.

Olimpijska šampionka iz Londona 2012. godine potvrdila je da ostaje pri tome da karijeru završi poslije Igara u Tokiju sljedeće godine:

"Ostaje takav plan. Mislim da imam dovoljno iskustva, godina i rezultata da sve ovo privodim kraju, koliko god da volim svoj sport i uživam u njemu. Jednostavno, imam 28 godina, dosta povreda je iza mene. Daću sve od sebe da ostvarim želje i ambicije na sledećim OI, pa ćemo videti šta dalje".

Ona je istakla da još ne postoji plan za narednu sezonu i period do Olimpijskih igara, za koje još nije sigurno da li će se održati sljedećeg ljeta (Igru su zbog pandemije virusa korona pomjerene za 2021. godinu).

"Japan se dosta zalaže da Igre budu sledećeg leta, jer ako ih ne bude mislim da će ih definitivno otkazati posle toga. Mi u našem sportu trentuno nemamo plan. Ni Evropska ni Svetska tekvondo federacija nemaju kalendar, ne zna se ni kada će biti putovanja. Treniramo, održavamo formu da budemo spremni kada takmičenja počnu", zaključila je Mandićeva.