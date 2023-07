Masvidal na svoj način reagovao nakon što je Askren zatražio revanš (FOTO)

​Bivši UFC borac Horhe Masvidal reagovao je na izjavu Bena Askrena koji je pozvao na revanš s njim u budućnosti.

Prije četiri godine Masvidal postao je superzvijezda.

Dok su njegove pobjede nad Darenom Tilom i Nejtom Dijazom bile zapažene, njegov opaki nokaut nad Benom Askrenom zaista ga je stavio na kartu UFC kartu kao zloglsanog udarača. Samo pet sekundi u njihovom dugo očekivanom meču, "Uzgajivač borbe" je uspio hladno nokautirati Askrena gadnim udarcem koljenom u glavu.

Ostalo je, kako kažu, istorija. Obojica su sada u penziji i naizgled su bili zadovoljni svojom odlukom, sve dok se nisu počeli obazirati jedan na drugoga preko društvenih mreža.

To je dovelo do toga da Askren zatraži revanš - u mješovitim borilačkim vještinama, ne u boksu. Kao odgovor, Masvidal je na Instagramu objavio sljedeću sliku.

Masvidal je u maniru sjajnog provokatora uz fotografiju napisao: "Ovaj tip je još živ?" te je još postavio emotikon nasmijanog lica.

Horhe je jedan od najdinamičnijih napadača u istoriji UFC-a. Međutim, nakon nezapaženog završetka njegovog vremena u promociji, očekivalo se da će ući u boks ako se ponovo odluči takmičiti.

"Fanki" Askren je oduvijek bio poznat kao hrvač. Što je vjerovatno ono što ga je dovelo do tako brutalnog nokauta.

Ne čini se da je ovo visoko na listi prioriteta Dejne Vajta. U jednakoj mjeri, ako se dogodi, možete se kladiti da će obožavaoci biti iskorišteni u svrhu pripremu njihovog sudara.

Biste li bili zainteresovani vidjeti revanš između Askrena i Masvidala? Da li je ovo nešto za šta vjerujete da bi UFC zaista napravio? Mnogo je upitnika u vezi potencijalnog revanša.

