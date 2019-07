Mejveder prvi put "završio na podu"

Flojd Mejveder imao je savršenu boksersku karijeru. Dobio je svih 50 profesionalnih borbi, bez ijednog "no contesta", bez ijednog poraza.

To, svakako, znači da nikad nije doživio nokaut. Zato se u ponedjeljak našao u potpuno novoj situaciji kada je završio na podu.

Nije se to dogodilo u ringu, ne bi on to dopustio, nego u košarkaškoj dvorani. Nastupio je na humanitarnoj utakmici, a protivnik mu je "prodao" takvu fintu da je Money pao na zadnjicu.

Mejvederov "krvnik" zove se Leri Vilijams, a poznatiji je pod nadimkom Bone Collector, odnosno Skupljač kostiju, koji je dobio jer svojim driblinzima protivnicima "lomi zglobove".

Radi se o legendi ulične košarke i treneru koji sa svojim pulenima radi na vještini driblanja.

Skupljač kostiju je svoju vještinu pokazao na bokseru na utakmici u dvorani Univerziteta UCLA, u kojoj se igrala humanitarna utakmica za povećanje svijesti o raku među tinejdžerima.

Nekoliko sekundi ga je "vagao", pa krenuo u prodor i naglo se zaustavio, što je izbacilo Mejvedera iz ravnoteže. Vilijams je hladnokrvno pogodio trojku dok je Money ležao na podu i bespomoćno se smijao.

"To su mi najskuplji zglobovi u kolekciji", prokomentarisao je kasnije za TMZ.

Naravno da jesu jer je Mejveder godinama u ili na vrhu ljestvice najbogatijih sportista svijeta, iz čega je nastao i njegov nadimak Money (Novac).

