Mejveder se vraća iz penzije, novi multimilionski spektakl na pomolu

Flojd Mejveder, jedan od najboljih boksera u istoriji, mogao bi da se vrati iz penzije i odradi novi multimilionski meč.

Mejveder (43) je u penziju otišao 2017. godine, a sada bi se mogao vratiti u ring i ukrstiti rukavice sa još jednim bivšim svjetskim prvakom Takašijem Učijamom.

Mejveder je 2018. godine u Japanu odradio egzibicioni meč protiv kikboksera Tenšina Nasukave inkasiravši 10 miliona dolara. On je tada brutalno u prvoj rundi nokautirao japanskog kikboksera za nešto više od dvije minute u ringu.

Sjani bokser sada bi se u Zemlju izlazećeg sunca trebao vratiti kako bi odradio profesionalnu borbu.

RIZIN looking to make Floyd Mayweather Jr Vs Takashi Uchiyama https://t.co/gKvGSb41cQ #news #boxing #asianboxing pic.twitter.com/ri4WRoATnz