MekGigan imenovao teškaša koji udara jače od Vajldera

Slavni bokserski trener, Šejn MekGigan, otkrio je za kojeg teškaša vjeruje da ima najjači udarac u diviziji i na iznenađenje, to nije Diontaj Vajlder.

Mnogi vjeruju da je Vajlder jedan od najstrašnijih nokautera u istoriji sporta, s 42 nokauta u svoje 43 pobjede. Ipak, MekGigan smatra da je 24-godišnji Britanac, Danijel Duboa najjači udarač u diviziji.

U intervjuu za "Pro Boxing Fans", MekGigan je istakao snagu Duboe, kojeg trenira, uoči predložene borbe s neporaženim ujedinjenim prvakom, Oleksandrom Usikom.

Shane McGuigan Names Heavyweight That Hits Harder Than Deontay Wilder https://t.co/ZUeS7bTvhf — [email protected] MMA/Boxing/News (@dw504966) April 5, 2023

"Oleksandr Usik je fenomenalan borac, ali on je čovjek, dvije ruke, dvije noge, on je manji čovjek od Danijela Duboe. Ako će Danijel ikad boksovati protiv Tajsona Fjurija, dobiće naknadu, dok ako pobijedi Oleksandra Usika, 'EjDžej' će biti za njim, revanš sa Džoom Džojsom će biti tu, a sa Tajsonom Fjurijem za neospornog? Znam da vi to možete umanjiti, ali on (Duboa) je jedan od najjačih udarača u teškoj kategoriji, vjerujem da je on vjerovatno najsnažniji udarač u teškoj kategoriji", rekao je trener.

Potom je dodao:

"Ako ne iskoristiš ovu priliku, ti si na kraju reda, na rotaciji si i on ovo mora iskoristiti."

MekGigan je takođe brzo istakao da je Derek Čisora imao uspjeha protiv Usika kada su se borili 2020., dajući svom timu uvjerenje da mogu izvući preokret.

Pregovori za borbu između Usika i Duboe navodno su u toku, a WBA je odredila rok do 2. maja za dogovor prije nego što daju ponude, prenosi "Boxing-Social".