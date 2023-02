MekGregor odbio UFC-ov prijedlog za super-borbu

Zvijezda UFC-a Horhe Masvidal tvrdi da je Konor MekGregor "odbio" veliki UFC-ov prijedlog za borbu i utvrdio da se njegov MMA suparnik "ne želi" suočiti s njim.

MekGregor je izvan oktogona otkako je pretrpio slomljenu tibiju u svom drugom uzastopnom porazu od MMA zvijezde Dastina Porijea na UFC-u 264 u julu 2021. godine.

34-godišnja irska superzvijezda izdržala je samo jednu rundu protiv "Dijamanta" u Las Vegasu prije nego što je ljekar kraj ringa bio prisiljen prekinuti glavnu borbu.

Jorge Masvidal on a fight against Conor McGregor: "He just doesn’t want it. Every time the UFC’s brought it up, he shuts it down" #TheMMAHour "I think I’m bigger, I think I’m quicker than him, we both know I hit harder than him." ▶️ https://t.co/exUGTJ3qJj pic.twitter.com/Nfy96hXYbM