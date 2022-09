Mekgregor ima novi razlog zašto ga dugo nema u UFC

Konor Mekgregor je prošle godine slomio nogu u drugom uzastopnom porazu od Dastina Poriea, a trenutno je u procesu vraćanja u UFC i nastavlja s oporavkom nakon povratka treninzima.

Mekgregor je priznao da ima problema s nogom od svoje druge borbe s Nejtom Diazom 2016. godine.

"Ozloglašeni" je pretrpio lom nogu tokom svog drugog uzastopnog poraza od Poriea prošlog ljeta, a od tada još nije stupi u oktogon jer nastavlja rehabilitaciju.

Irac se vratio sparingu, a borio se i sa svojim trenerom Džonom Kavanagom u svojoj teretani u Dablinu, ali je njegov povratak odgođen do sljedeće godine.

"Sve je čisto. Početak povrede moje potkoljenice takođe je započeo ovu borbu. Nejt je u prvoj rundi potpuno odbio moj udarac. Udario sam njegovo koljeno do kraja. Oduvijek i do danas nosim taj bol. Tačno do potpunog prekida, pa čak i sada. To dolazi s teritorijom kad si pravi igrač" odgovorio je Mekgregor na video u kojem on gleda udarac protiv Dijaza.

Mekgregor je priložio snimak svoje pobjede u uzvratnom meču nad Dijazom na kojem se vidi kako kontroliše Nejtov udarac nogom koji je izgleda povrijedio njegovog suparnika uprkos tome što je on tukao.

Bilo je nekoliko tvrdnji iz Mekgregorovog tabora nakon njegovog loma noge od strane Poirea, da je već pretrpio štetu.

