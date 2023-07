Mekgregor izazvao tuču na tetkinoj sahrani (VIDEO)

Irska MMA zvijezda Konor Mekgregor inicirao je masovnu tuču na sahrani svoje tetke Pamele u Liverpulu.

U pabu gdje se održavao pomen preminuloj ženi došlo je do potpunog haosa. Sijevale su pesnice na sve strane, nije se znalo ko koga lema, a prema pojedinim izvorima sve je zakuvao upravo Mekgregor.

Za sada nema pouzdanih detalja, a na snimcima se ne vidi početak haosa, piše Kurir.

Conor McGregor reportedly got into a brawl yesterday Nothing confirmedpic.twitter.com/zhO4QDA1vc