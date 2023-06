Mekgregor optužen za silovanje za vrijeme utakmice NBA finala

Konor Mekgregor (Conor McGregor), zvijezda UFC-a, optužen je da je tokom četvrte utakmice NBA finala između Denvera i Majmija silovao ženu.

Ovaj incident se navodno dogodio po završetku utakmice odigrane 9. juna, kada je Denver slavio protiv Majamija.

Kako informacije govore, Mekgregor je napao ženu u muškom toaletu i natjerao je na oralni seks, a nakon toga ju je gurnuo uza zid.

U saopštenju iz Konorovog tima došlo je do negiranja. Oni tvrde kako ga neće zastrašiti ovim optužbama.

Konor Mekgregor je bio jedna od glavnih atrakcija tokom ove utakmice. Sjedio je u prvom redu, a u jednom momentu, tokom poluvremena, učestvovao je u skeču gdje je udarao maskotu Majamija.

Conor McGregor has been accused of raping a woman at Game 4 of the NBA Finals earlier this month, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/UdroUp890j