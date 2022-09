Mekgregor pod novim optužbama

Konor Mekgregor pokazao je građu u svojoj posljednjoj čudnoj objavi na društvenim mrežama, zbog čega su neki optužili zvijezdu UFC-a za korištenje steroida, ali on je demantovao te tvrdnje.

Mekgregor se možda nije borio u UFC-u otkako je slomio nogu protiv Dastina Porijea u julu 2021. godine, prvi put u karijeri da je izgubio uzastopne MMA borbe, ali to ga nije spriječilo da bude aktivan na društvenim mrežama.

U svojoj posljednjoj objavi pokazao je kako izgleda njegovo tijelo, dok se i dalje šuška o povratku u oktogon.

The most power twitter’s ever seen pic.twitter.com/WashK6E9Gq