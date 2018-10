Mekgregor pokušao da udari Nurmagomedova tokom vaganja

Nestrpljivo očekivani okršaj između Irca Konora Mekgregora i Dagestanca Habiba Nurmagomedova na rasporedu je u nedjelju ujutro po našem vremenu, a dan ranije je obavljeno vaganje.

Mekgregor i Nurmagomedov će se obračunati u glavnoj borbi borilačkog spektakla UFC 229.

Biće ovo Irčev povratak u kavez i to protiv njegovog nasljednika na vrhu lake kategorije, neporaženog Nurmagomedova.

Borci su uspješno obavili vaganje, Habib je težak 70 kg, a Konor 69,80 kg.

Kao što se moglo i pretpostaviti, Mekgregor je pokušavao da isprovocira protivnika te ga je pokušao udariti nogom.

Jedno je sigurno, nedjeljna borba u T-Mobile Areni u Las Vegasu će definitivno biti žestoka.

CAN. NOT. WAIT!!!



Khabib Nurmagomedov and Conor McGregor square off before #UFC229!! pic.twitter.com/Eplumi0Enc