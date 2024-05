Mendez: Mekgregor nije isti od meča sa Nurmagomedovim

Trener Američke kikboks akademije Havijer Mendez vjeruje da Konor Mekgregor nije isti od borbe s Habibom Nurmagomedovim.

Islam Makhačev je nedavno izrazio interes za suočavanje s Mekgregorom, odstupivši od svog prethodnog stava. Upitan o razlozima Makhačevog zanimanja za Konora, Mendez, koji je trenirao i Makhačeva i Nurmagomedova u AKA-iu, rekao je očito: "Veliko srce i trenutna zvijezda".

"Ogromna borba, ogromna količina novca. I na kraju dana kada ste prvak, kada ste borac za nagradu, borite se za sve," rekao je Mendez za "Submission Radio". "Dakle, to je ogromna borba za Islama, to će mu jako povećati zalihe. Konor to definitivno iznosi na sto bez obzira na to volite li ga ili ne."

Dok je Makhačev otvoren za borbu s Mekgregorom, prvak u lakoj kategoriji izrazito odbacuje Irca, za kojeg vjeruje da je daleko od svog zenita. Mendez takođe vjeruje da "Zloglasni Irac" nije isti od njegovog gubitka naslova protiv Nurmagomedova na UFC-u 229 u 2018. godini.

"On je (Mekgregor) zlatna koka za mnoge od ovih tipova, znate," rekao je Mendez. "Zašto uopšte imate tipove koji su mnogo važniji da ga prozivaju, 'Oh, sad je u padu, daj da ga prozovem.' Da, znaš, on im mijenja živote zbog novca i slave koja dolazi s borbom. Velika je to stvar, svi želimo tu nagradu. On to ima, on je ta nagrada, on to zna. Ali problem je, kao što je Islam rekao, da on ne misli da on (Mekgregor) nije isti borac kakav je bio tada kada je pobjeđivao Žoze Alda, Čada Mendesa i sve one druge tipove, Edija Alvareza. Bio je opasan borac i onda je upoznao hajp, Habiba, to je bio pravi hajp. I tako onda mislim da više nije isti od tada. Možda griješim, ali mislim da to nije slučaj. Mislim da nije isti od borbe s Habibom."

Nakon velikog napretka, Mekgregor je izazvao Nurmagomedova za naslov prvaka u lakoj kategoriji u glavnom događaju na UFC-u 229, koji ostaje događaj s najvećom zaradom u istoriji organizacije. Mekgregor je pretrpio poraz predajom u četvrtoj rundi protiv dagestanske ikone. Dok se Irac vratio pobjedom tehničkim nokautom nad Donaldom Seroneom, nastavio je trpiti uzastopne poraze protiv Dastina Porijea zajedno s lomom noge zbog kojeg je godinama van oktagona.

Bivši dvostruki prvak UFC-a napokon bi se trebao vratiti u akciju nakon tri godine pauze protiv Majkla Čendlera u glavnom događaju UFC-a 303 koji je zakazan za 29. jun, prenosi "Sherdog".

