Meridian: Nekoliko godišnjih plata, od samo jedne igrice!

Čestitamo srećnom igraču iz Sarajeva, koji je na nevjerovatan način ostvario spektakularan dobitak od 19.656 KM na Meridian onlajn kazinu!

Da se nevjerovatne stvari dešavaju, i da to nije nešto što samo gledamo na američkim filmovima, dokaz je i priča iz Sarajeva.

Naime, Sarajlija A.B. je kao dugogodišnji fan sportske prognoze i sporta generalno, pokušao i isprobao nešto novo što do sad nije praktikovao, i na "prvu loptu", ostvario je nevjerovatan dobitak. Igrajući sportsku prognozu na onlajn stranici sportske kladionice Meridian, i kako je to oduvijek radio, A.B. je sastavio svoj vikend tiket, vezao broj parova, pa tako "ugrabio" specijal koji daje kladionica Meridian, bonus za broj parova koji ide i do 1.000%. Tiket je bio dobitan, ali jedna odluka mu je donjela sreću u vrijednosti NEKOLIKO GODIŠNJIH PLATA. Sam A.B je to možda najbolje objasnio:

"Odigrao sam tiket kao tiket. Uvijek vezujem vikendom, jer pratim sav fudbal mogući koji ima. Dobio sam tiket, nema šta. Isplatim kvotu koju sam ja napravio, i ajd da ostavim novca na računu što mi je ostalno od bonusa. Prebacim to na kazino, upalim igricu, i vrtio sam ja taj bonus, išao gore dole, i od jednom sve nešto poče da povezuje! Ja zanijemio kad sam vidio jackpot".

Nekad nešto novo, može da donese mnogo, pa tako je i sad ovaj srećni igrač iz Sarajeva uspio da svoj "instinkt" vrlo moćni naplati. Odlučio je ostaviti novac od bonusa na Meridian računu, i zaigra Meridian onlajn kazino, i ta odluka mu je donjela VRTOGLAVI DOBITAK od nekoliko godišnjih plata.. Srećni Sarajlija je osvojio nevjerovatni JACKPOT od 19.656 KM!

