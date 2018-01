Miočić odbranio pojas i ušao u istoriju

Stipe Miočić postao je najuspješniji prvak u istoriji UFC-ove teške kategorije!

Treći put je obranio pojas najjače MMA promocije, što do sada nije ostvario niti jedan teškaš.

U pet rundi bio je uvjerljivo bolji od favorizovanog Francisa Ngannoua koji je imao veliku podršku UFC-a i uoči borbe slovio je za favorita.

Miočić je, kao što je i najavljivao, ušao u kavez, odradio posao i izašao kao prvak. Ovo mu je šesta uzastopna pobjeda u UFC-u.

Najiščekivaniji teškaški meč posljednjih godina donio je obračun boraca koji iza sebe imaju impresivan niz nokauta u prvim rundama. Očekivalo se da će i ovaj put odlučiti jedan pravi udarac, ali Miočić i Ngannou izdržali su svih pet rundi.

Najbrutalnija je bila prva. Ngannou je krenuo high-kickom, Stipe ga je srušio, ali Kamerunac je uspio ustati. Iz klinča je Ngannou uzvratio, Stipe je krenuo u novi pokušaj rušenja, neuspješno. Ngannou ga je napao agresivno, ali Stipe se uspio izmaknuti. Ngannou je promašio i snažni aperkat, Stipe pogodio direkt, ali nije ni poljuljao protivnika.

Sve se to odigralo u manje od dvije minute i činilo se da će sve brzo završiti.

Stipe je pogodio desni direkt, pa još jedan i uspio srušiti Ngannoua.

Sjajno ga je kontolisao, pokušao je giljotinom, ali Ngannou je uspio stati na noge 40 sekundi do kraja runde. Stipe je na samom kraju uspio zadati još par udaraca i odnio prednost.

Ući u drugu rundu rijetkost je za oba borca, a već na otvaranju to se jasno vidjelo na Ngannou. Stipe ga je pustio da se ispuše, a onda preuzeo potpunu kontrolu.

Nakon prve runde ispuhala su se obojica, u drugoj su razmjenjivali low-kickove, Ngannou je promašio kroše, a Stipe krenuo u novo rušenje. Uspio je srušiti Ngannoua, koji se podigao s Miočićem na leđima. Stipe ga je teškom mukom uspio zadržati na koljena i udarati u tijelo sve do kraja runde.

Na početku treće Stipe je opet pritisnuo Ngannoua uz kavez Kamerunac je izgledao iscrpljeno.

Postajali su sve pasivniji, Stipe se opustio, a Ngannou ga je iznenadio jakim direktom u glavu.

Međutim, Stipe se brzo pribrao, srušio ga, popeo se na njega i nanizao slabe udarce.

Posljednjih pola minute treće runde udarao ga je i laktovima u parteru, ali sirena ga je prekinula. Ngannou je jedva ustao i otišao u svoj kut.

U četvrtoj je Stipe opet srušio Ngannoua i držao ga više od dvije minute u podređenom položaju.

Na ulasku u petu rundu već je bilo jasno da će Stipe pobijediti, samo ako u posljednjih pet minuta izbjegne Ngannouove očajničke, ali opasne pokušaje. Kamerunac je nakratko primio Stipu oko vrata, ali nije imao snage i prvak se izvukao, a do kraja meča ponovo je Ngannoua držao pritisnutog uz kavez.

Suci su imali lak zadatak i jednoglasno proglasili Miočića pobjednikom.

It’s official @StipeMiocicUFC is the BADDEST man on the planet!! #UFC220 pic.twitter.com/pTdYhgHOkV