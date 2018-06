Mirnesa Bektaš uoči Mediteranskih igara: Nadam se medalji

Nadam se da ću BiH obradovati još jednom velikom medaljom, izjavila je Mirnesa Bektaš, reprezentativka BiH u karateu, uoči nastupa na Mediteranskim igrama, koje 22. juna počinju u Taragoni (Španija).

Reprezentativci BiH u karateu u posljednje vrijeme donijeli su nekoliko medalja sa velikih takmičenja, pa nije isključeno da se neko od karatista vrati sa odličjem. Jedna od onih koja se može pohvaliti sjajnim rezultatima u posljednje vrijeme je članica Univerzitetskog karate kluba Bosna. Aktuelna prvakinja Evrope iz Sočija do 21 godine (+68 kg) nada se kako će ostvariti zapažen rezultat i na prvenstvu Mediterana.

"Ne bih da unaprijed govorim i planiram rezultat jer je konkurencija izuzetno jaka, ali ja ću se potruditi i dati maksimum od sebe da opravdam ovo što sam dosad napravila", kaže uoči sutrašnjeg puta Bektaševa.

Osim zlata ove godine iz Sočija, ova Vitežanka osvojila je bronzanu medalju na takmičenju Karate 1 Premier lige u Roterdamu, kao i treće mjesto na Balkanskom seniorskom prvenstvu u Istanbulu. Nekadašnja članica Mladosti iz Viteza u vitrinama ima juniorsku evropsku bronzu osvojenu prije četiri godine u Portugalu.

Pored nje, u karate timu se nalazi Meris Muhović, a oni će biti samo dio brojne bh. Ekspedicije, koja će imati 119 predstavnika.

"Početak ove godine je za mene bio jako uspješan. To mi daje za pravo da očekujem i sada dobar rezultat. Iako su Mediteranske igre zadnje takmičenje za ovu polusezonu i moja forma je bila tempirana za prethodna takmičenja, nadam se da mi to neće predstavljati nikakve poteškoće. Nadam se da ćemo nastaviti tradiciju osvajanja mediteranskih medalja kao što su to radili naši stariji karatisti i karatistkinje, a koji su sada uspješni treneri", naglasila je bh. karatistkinja te poželjala sreću svim bh. predstavncima na Igrama.

Inače, bh. mediteranski tim će u različitim terminima otputovati u Španiju. Već u četvrtak na put će dizači tegova, kajakaš Darko Savić, karatisti, plivači, odbojkašice i fudbalska reprezentacija. Ostatak ekipe će dolaziti zavisno od termina takmičenja u ostalim sportovima.