Mladi biciklista umro nakon nesreće na trci

Belgijski biciklista Bjorg Lambreht (22) preminuo je nakon teškog pada na utrci Oko Poljske, saopštila je njegova ekipa Lotto Soudal.

"Najveća moguća tragedija za porodicu, prijatelje i Bjorgove timske kolege se dogodila. Počivaj u miru", napisali su u objavi na Twitteru.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt