Mladi džudista Branko Tadić nosi zastavu BiH na EYOF-u: Zaslužio sam podršku

Selekciju koja će od 21. do 27. jula predstavljati BiH na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u Bakuu činiće 17 mladih sportista, a najuspješniji od njih talentovani džudista Branko Tadić, koji će nositi zastavu na otvaranju, kaže da je svojim rezultatima zaslužio podršku institucija.

On je član banjalučke Zvijezde, iz koje ističu da Tadić u Azerbejdžan putuje kao trenutno najbolje rangirani sportista iz BiH do 18 godina na svjetskoj rang-listi. Zbog toga važi za jednog od navećih favorita u bh. timu za medalju.

"Izuzetno sam ponosan i srećan što ću nositi zastavu na Igrama u Azerbejdžanu, znam da sam to svojim radom i rezultatima zaslužio. Jedini žal u svemu ovome je što me moj grad i RS nisu podržali. Pogodilo me što su neki sportisti imali prijem u resornom ministarstvu i što im je obećana pomoć, a meni nije. Bez obzira na sve, ostaviću srce na strunjači za medalju. Moj trener i klub su uradili sve što je potrebno da prođem vrhunski trenažni proces, da imam sve što mi je trebalo da se maksimalno spremim za ovako veliko takmičenje. Ni sam ne znam na koji način mi je klub uspio obezbijediti sve potrebno", kazao je Tadić.

Osim njega, za BiH u Bakuu će nastupati džudisti Hana Piralić, Mustafa Hebib, Merio Jozeljić i Danilo Stanišić, atletičari Arman Curo, Almina Rašić, Dunja Ginzburg, Luka Ivičić, Jovan Rosić, Nikola Brdar, biciklista Kenan Mehmedović teniseri Andrej Nedić i Suana Tucaković te plivači David Vučić, Jovan Lekić i Arman Livadić.

"Naši mladi sportisti su se vrijedno pripremali i očekujemo da u Bakuu imaju dobre nastupe i predstave BiH na najbolji način. Obezbijedili smo 28.000 KM za pripreme sportista", izjavio je Izet Rađo, predsjednik OK BiH.

Na EYOF-u u Bakuu očekuje se 3.600 takmičara iz 50 evropskih zemalja.