Mladim karatistima BiH četiri titule prvaka Evrope

Četiri zlatne medalje osvojili su karete reprezentativci Bosne i Hercegovine na omladinskom Evropskom prvenstvu koje se održava u Tbilisiju.

Titulama prvaka Starog kontinenta okitili su se Anes Bostandžić, Bekir Grabus, Emina Sipović i Ali Arnautović.

Bostandžić je trijumfovao u kategoriji preko 84 kilograma u konkurenciji do 21 godine, a Grabus u istom uzrastu do 67 kilograma. Emina Sipović je bila najbolja do 61 kg, takođe u konkurenciji do 21 godine. Kadetski prvak Evrope postao je Arnautović u težinskoj kategoriji do 70 kilograma.

Uspješna je bila i Ajla Sipović koja je osvojila srebro, dok je Nejra Sipović bila bronzana.

