Mnoštvo prilika za zabavu: Registruj se do 21. marta i osvoji do 200 besplatnih spinova

Dolazi nam proljeće i vrijeme je da iskoristimo mnogobrojne prilike za zabavu, a ako još postoji mogućnost dobitaka uz igru, onda je svakako zabava zagarantovana!

XliveBet ti pruža mnoštvo prilika da se dobro zabaviš, a pri tome osvojiš i sjajne dobitke! Sve što trebaš uraditi je da se za početak registruješ putem jedinstvene online platforme www.xlivebet.com i igra može da počne!

Registruj se do 21. marta i možeš dobiti do 200 besplatnih spinova, a ukoliko te preporuči prijatelj i on dobija besplatne spinove! Ukoliko te za registraciju motivisao prijatelj, takođe i on može da osvoji besplatne spinove, a sve što treba da uradiš je da prilikom registracije upišeš ID prijatelja u polje ID preporučioca.

Registruj se već sada OVDJE. Iskoristi i različite bonuse dobrodošlice – 350% Sport bonus dobrodošlice + 200 Free spinova ili 350% Casino bonus dobrodošlice + 200 Free spinova.

XliveBet za sve igrače kontinuirano povećava ponudu različitih igara na sreću, uz najbolji nagradni fond u regionu! XliveBet kladionica nudi više od 100 000 Live događaja mjesečno, više od 15 000 Liga, turnira i takmičenja, preko 3 000 tipova opklada i više od 100 različitih sportova u ponudi.

U toku je i XliveBet Bet turnir, koji pruža mogućnost da se postavljaju opklade na ishode sportskih događaja sa dodijeljenim bonus poenima i pri tome možeš osvojiti vrijedne nagrade. U okviru XliveBet turnira, možeš postavljati opklade samo na ishode sportskih događaja, koji su uključeni u turnir (sve opklade učestvuju: 1, X, 2, H1, H2, ukupno i tako dalje). Pridruži se igri i budi dio XliveBet turnira.

Virtuelne igre, E-sportovi, Casino sa više od 3 000 slot igara, My Lucky 6, Rocketon, Keno, kao i mnogobrojni turniri, samo su neki od sadržaja, koje možeš pronaći na www.xlivebet.com.

My Lucky 6 je jedna od najpopularnijih bingo igara na platformi, koja privlači veliku pažnju, uz konstantni rast igrača. U pitanju je vrsta bingo igre, koja obećava sigurnu zabavu držanjem igrača konstantno u igri za vrijedne nagrade i bonuse.

Uplate možeš obaviti brzo i jednostavno svim mogućim načinima uplate u BiH, bez provizije! VISA, MasterCard, Maestro, XLIVE Dopuna, Banka, pošta, preko XliveBet terminala, gotovinske uplate u XliveBet poslovnicama... Takođe, uplatu možeš izvršiti i putem sms-a u m:tel mreži.

Sve aktuelne promocije su dostupne na xlivebet.com kao i na stranicama na socijalnim mrežama Facebook, Instagram, te na Viber zajednici, kao i putem XliveBet aplikacije, koja ti pruža dodatne mogućnosti za dobitak i zabavu.

XliveBet konstantno povećava broj igara i proširuje ponudu, te iz tog razloga i imaju prepoznatljiv slogan "Igra nikad ne prestaje". Zabavi se ovog proljeća i osvoji sjajne dobitke, uz XliveBet.