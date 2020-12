Može li ovo proljeće na moćnu Zvezdu da zamiriše?

Srpski šampion večeras protiv Hofenhajama (18.55) igra za matematički prolaz i potvrdu vrijednosti, a za sve one koji vjeruju da Zvezda večeras pobjeđuje, Mozzart nudi kvotu od 2.95

Od onog mučnog utiska u Tirani, do taktičkog perfekcionizma u Gentu. To je ruta koju je prošla Crvena zvezda tokom ovogodišnje evropske odiseje, na koju nije stavljena tačka, već samo zarez.

Poslije tri vezane pobjede u Ligi Evrope i čišćenja belgijskog predstavnika, ekipa Dejana Stankovića večeras protiv Hofenhajama (18.55) igra utakmicu od koje je ne zavisi život, ali... Da, crveno-beli poslije osam vezanih pobjeda, od toga tri evropske, imaju lijepu šansu da se potvrde i najave da naredno proljeće može da zamiriše na moćnu Crvenu zvezdu.

NAJMANJE 2 GOLA NA MEČU – KVOTA 1.25

Prvi pogled na večerašnji događaj jasno kaže: crveno-beli igraju za matematički prolaz u nokaut rundu, 15. evropsko proljeće u klupskoj istoriji, potencijalni bonus od 570.000 evra i nove bodove za UEFA koeficijent. Međutim, duel protiv Hofenhajama donosi mnogo, mnogo više. Crvena zvezda je od ukidanja sankcija, počev od onog gostovanja Ksamaksa avgusta 1995. godine, izvojevala samo osam pobjeda u duelima sa klubovima iz TOP pet najjačih evropskih liga.

Padali su Mec, Lester, Kjevo, Selta, Roma, dva puta Keln i na kraju Liverpul, kao u tom trenutku nekrunisani prvak Starog kontinenta. Onaj Kajzerlasutern, delo Dejana Stankovića igrača, bio je 1996. godine drugoligaš u uzlaznoj putanji. Jasno je onda zbog čega večerašnje gostovanje bogatog bundesligaša može da predstavlja još jednu potvrdu velikog rasta crveno-belih. I najavu da se srpski šampion neće zadovoljiti učešćem u nokaut fazi, već pokazati znakove da je sazrio za nešto malo više. Makar bitisanje u Evropi do marta.

NERIJEŠENO ILI POBJEDA ZVEZDE U PRVOM POLUVREMENU – KVOTA 1.29

Euforija izazvana prvim trijumfom na tlu Belgije, u režiji Njegoša Petrovića i Nemanje Milunovića, i povrh svega odlične timske partije, splasla je pod pljuskom velikih kadrovskih problema Crvene zvezde. Vidjelo se to i po izrazu lica Dejana Stankovića, tokom uvodnog dijela zvanične konferencije za medije. Nije javno rekao, ali je vrlo tihim glasom mladi trener crveno-belih stavio svima do znanja da mu je primarni plan igre propao. Onog trenutka kada su za utakmicu protiv Hofenhajama otpali povrijeđeni Mirko Ivanić i "specijalac" Aleksa Vukanović. Još kada se tome doda odsustvo Milana Rodića i umornog do granice pucanja Aleksandra Kataija.

Mnogo nepoznanica ima Dejan Stanković, baš koliko i pitanja nosi večerašnja utakmica. Nije nikakvo epohalno otkriće konstatacija da je Hofenhajm bolja ekipa od Crvene zvezde. Kvalitetnija, isklesana u jačem takmičenju i nadasve brža. Ali ne i nepobjediva. Hof je u Beograd stigao u velikim problemima, poslije sedam utakmica bez pobjede u Bundesligi. Postoje brojne opcije, ali je jasno da će Diter Henes kalkulisati i da će gledati da, prije svega, ne izgubi bitku na najvećem srpskom stadionu.

Čak i ako izvede mješovit sastav, mladi stručnjak na klupi Nijemaca imaće na toj klupi igrače koji će u trenucima "lomilice" moći da naprave razliku. Tako su prije sedam dana, na Kramarićev suvi kvalitet, stisli gas i pojačanim ritmom slomili Slovan iz Libereca. Mada nisu briljirali.

BAR JEDAN TIM NEĆE POSTIĆI GOL U PRVOM POLUVREMENU – KVOTA 1.20

Trener crveno-belih Dejan Stanković je do sada pokazao da zna da pliva u mutnoj vodi kadrovskih problema i nedefinisane snage rivala. Različitom strategijom stigao je do maksimale protiv Genta, limitirao je i fizičku snagu češkog predstavnika, bio u životu više od sat vremena u Njemačkoj. A tada je Hofenhajm mnogo bolje izgledao. Samo sve ima svoj početak i kraj, pa tako i Stankovićevo izvlačenje maksimuma iz postojećeg kadra i traženje alternativnih rješenja... Ostala je Crvena zvezda i bez Vukanovića, što znači da će stručni štab srpskog šampiona morati da izmisli nešto novo. Pa šta uradi... Ima još jedna bitna stvar. Crvena zvezda neće juriti trijumf od tri gola razlike, što je negde nagovijestio i Dejan Stanković u najavi utakmice. "Ja sam čovek realista. Ako želimo pobjedu od 3:0 to znači da bismo morali mnogo da rizikujemo. Da se podignemo gore... Ne znam da li da kažem ono što mislim.... Moraćemo da imamo kotrolisani rizik i prije svega da budemo kompaktni", rekao je bivši as Intera i Lacija.

I za kraj još jedna statističko-istorijska stavka: prethodni put Crvena zvezda je stigla do evropskog proljeća trijumfom nad Kelnom početkom decembra 2017. godine. Sigurni smo da niko ne bi imao ništa protiv da se reprizira taj rezultat.

Crvena zvezda bi prošla dalje, stigla do osam bodova na UEFA listi za ovu sezonu, i izjednačila poduhvat čete Vladana Milojevića iz pomenute 2017. godine. Najavila bi pobjedom protiv bundesligaša nove velike i lijepe stvari...

