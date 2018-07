Mozzart Lucky Super 6 - Sreća se piše sa šest brojeva

Vrijeme je za novi specijalitet iz ponude, koji jednostavno morate da probate. U pitanju je nova igra klađenja na brojeve na kojoj možete osvojiti i do 100.000 KM!

Klađenje 6/48 nudi 48 brojeva od kojih birate šest različitih. Tokom svake runde od ponuđenih 48 brojeva nasumično se izvlači 35. Ukoliko se među izvučenih 35 brojeva nalazi vaših šest, ostvarujete dobitak koji je jednak proizvodu uloga i koeficijenta naznačenog na posljednji pogođeni broj.

Šanse su već na vašoj strani, ali se Mozzart pobrinuo da one budu dodatno uvećane.

Bonusi

Svaka runda ima tri bonus znaka (zvjezdice), koji se nasumično pojavljuju pred izvlačenje na tri pozicije izmedju 6. i 35. izvučenog broja. Zašto je ovo važno? Ako pogodite šest brojeva, a među pogođenim brojevima imate jednu zvjezdicu, onda vam se kvota UDVOSTRUČUJE, ako imate dvije zvjezdice, kvota će vam biti čak TRI PUTA VEĆA, a ako imate tri zvjezdice, dobitak vam se MNOŽI SA ČETIRI!

Džekpotovi

Igračima su u toku igre u svakom trenutku na raspolaganju brojni džekpotovi koji donose fantastične dobitke i čekaju da budu osvojeni.

Veće kvote

Naših šest vrijede više! Nudimo ubjedljivo najveće kvote, a dovoljno je da kažemo da one idu do nevjerovatnih 25.000, a MAKSIMALNA ISPLATA i do 100.000 KM!

Pored toga na raspolaganju vam je širok spektar podigara – boja prve kuglice, prvi broj par/nepar, prvi broj veći ili manji od zadate margine, zbir prvih pet brojeva veći ili manji od margine i mnoge druge. Za ljubitelje statistike tu su i podaci poput najčešće i najrjeđe izvučenih brojeva koji mogu mnogo da pomognu prilikom izbora vaših srećnih šest!

Više informacija na http://promo.mozzartbet.ba/?p=4572

MOZZART, dio tvog života!