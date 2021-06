Mozzart daje najveće kvote: Holandija 1,38, Belgija 1,43, Danska 1,90!

Za danas su spremne pojačane kvote na tri od četiri meča Evropskog prvenstva, za koje bukmejkeri Mozzart kladionice garantuju da će u svakom trenutku imati najveći koeficijent na planeti.

MAKEDONIJA – HOLANDIJA (PONEDJELJAK, 18.00), DVOJKA 1,38

Za Makedoniju je takmičenje završeno kolo prije kraja grupne faze. Čak i da u trećoj rundi dobije favorizovanu Holandiju i bodovno se poravna sa Ukrajinom ili Austrijom, debitant turnira ne može do treće pozicije, jer je poražen od obje selekcije. Stoga će protiv Lala igrati za čast. Holanđani takođe već znaju svoju sudbinu, nezavisno od današnjeg rezultata završiće kao lideri. Ali i pored toga, ne očekuje se da Frank de Bur previše rotira. Navodno će samo Malen i Gravenberh od rezervista dobiti šansu u startnoj postavi. Današnji rivali su se do sada četiri puta sastajali, svaki put u prvoj deceniji ovog vijeka, u kvalifikacijama velikih turnira. Dva su završena remijem, dva je dobila Holandija.

FINSKA - BELGIJA (PONEDJELJAK, 21.00), DVOJKA 1,43

Niko Fincima uoči početka nije davao nikakve šanse. U grupi sa jednim od favorita za osvajanje, nagazne mine i uvijek neugodnih Rusa, debitant na evropskom prvenstvu trebalo je da posluži kao topovsko meso, rival za upisivanje sigurna tri boda. Ipak, selekcija Markua Kanerve, koja je samim plasmanom na Euro ispisala istoriju, pokušaće u trećoj rundi da je obogati – prolaskom u nokaut fazu. Što se Finaca tiče, sve je u igri. Mogu da završe kao prvoplasirani i posljednjeplasirani. Kao što rekosmo, u slučaju pobjede, sigurno će u nokaut fazu, u slučaju poraza i pobjede Danaca nad Rusima, sve tri selekcije imaće po tri boda, s tim da bi bolja gol-razlika iz mečeva te tri reprezentacije odučivala o pozicijama, pa bi Sove mogle da zavše i na dnu.

Kao pobjednik grupe, Belgija do samog kraja grupne faze neće znati rivala u osmini. Čeka je jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa Grupe A, D, E i one koju bi svako da izbegne, F, grupe smrti, iz koje vrlo lako mogu da nalete na Francusku, Njemačku ili Portugaliju. Stoga uvijek postoji opcija kalkulisanja, da selekcija Roberta Martineza prepusti lidersku poziciju Rusiji ili Finskoj i kao drugoplasirana ide na "siguricu", drugog iz Grupe A – Vels. Mada, ako premotamo film sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, shvatićemo da to i nije baš sigurna opklada, jer su ih upravo Velšani i eliminisali u četvrtfinalu. Svoju jedinu šansu za trijumf Finci bi mogli da potraže u činjenici da će belgijski stručnjak izmiješati karte za posljednji meč grupne faze.

RUSIJA – DANSKA (PONEDJELJAK 21.00), DVOJKA 1,90

Bez osvojenog boda poslije dva kola, ali i pored toga Danci mogu do druge pozicije i prolaska u narednu fazu. Za tako nešto biće im potreban trijumf protiv Rusa i poraz Finske od Belgije. A onda - računica. U tom slučaju, sve tri reprezentacije imaće isti broj bodova, pa će odlučivati bolja gol-razlika u međusobnim duelima te tri ekipe. Ukoliko i tu budu izjednačeni, računaće se veći broj postignutih golova u međusobnim utakmicama, potom bolja gol-razlika u čitavoj grupi, pa onda i veći broj pogodaka u grupnoj fazi. U posljednjem segmentu Danci su za sada u prednosti, jer su jedini postigli gol protiv Belgije, a pride su od Crvenih đavola izgubili sa jednim golom razlike, dok je Rusija ubjedljivo poražena (3:0). Ali da bi do ove računice došlo, Danci će morati da trijumfuju danas i nadaju se pomoći Belgije. Očekuju se promene u sastavu Danske u odnosu na meč sa Belgijom. Hjumland će izaći u formaciji 4-3-3, sa Damsgardom ispred Dilejnija i Hojbjerga, te Kornelijusom u špicu napada.

