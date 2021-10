Mozzart daje najveće kvote: Mančester Siti 2,70, Lion 1,95, Roma 1,45

Za kraj nedjelje bukmejkeri Mozzarta su bili široke ruke kada su u pitanju tri para.

Spremili su posebno iznenađenje za mečeve u okviru Premijer lige, Lige 1 i Serije A. To se odnosi na dvojke na Mančester Siti i Lion, odnosno jedinicu na Romu.

LIVERPUL - MANČESTER SITI (NEDJELJA, 17.30), DVOJKA 2,70

Liverpul i Mančester Siti sukobljavaju se danas u derbiju 7. kola Premijer lige na Enfildu, u okršaju koji bi mogao da bude pokazatelj ko ima više snage u šampionskoj trci ove sezone. Bivši i aktuelni prvak Engleske trenutno su jedan od drugog udaljeni jedan bod, ali svaka pobjeda ili izostanak iste uticaće na rasplet takmičenja. Liverpul je u posljednjem ligaškom meču remizirao na gostovanju Brentfordu 3:3, dok je Siti slavio u važnom okršaju sa Čelsijem na strani 1:0. Poslije toga dva rivala igrala su mečeve u Ligi šampiona, gdje su Redsi deklasirali Porto na Dragau sa 5:1, a Građani doživeli poraz u Parizu od PSŽ-a 2:0.

SENT ETJEN - LION (NEDJELJA, 20.45), DVOJKA 1,95

Sent Etjen ne pamti gori start u Ligi 1. Poslije uvodna tri remija Zeleni su nanizali pet poraza i otuda su posljednji na tabeli. Moraju da se trgnu što prije, ali neće im biti lako, s obzirom na to da im u goste večeras u 9. kolu dolazi najveći rival, trenutno sedmoplasirani Lion, koji je u prethodnih pet utakmica ostvario tri pobjede. Domaćima bi od koristi mogla da bude činjenica što Lion zbog povreda nema Musu Dembelea, Džejsona Denajera, Emersona i Islama Slimanija. Mada, to samo po sebi nije dovoljno da Lion potpiše kapitulaciju. Posljednji derbi završen je katastrofom za Sent Etjen, kada je u januaru ove godine na Žofroa Gišaru deklasiran sa 5:0 od najmrskijeg komšije.

ROMA - EMPOLI (NEDJELJA, 18.00), KEC 1,45

Vučica je u zoni najbolja četiri tima Serije A, ali je nedavno počela da se osjeća "grozničavo". Možemo reći da je dolaskom Žozea Murinja na kormilo Rome, tim oživio i postao sve nepredvidljiviji. U posljednjem kolu prvenstva igran je rimski derbi, gdje Roma nije uspjela da se izbori sa Lacijem i naposletku je izgubila sa 3:2. Takođe je vrijedno podsjetiti da Vučica učestvuje u Ligi Konferencija, gdje je ostvarila dvije pobjede. Danas joj na Olimpiko stiže Empoli, u okviru 7. kola prvenstva Italije, rival koji se postepeno približava zoni međunarodnih pozicija. Empoli je jedan od timova koji su ove sezone senzacionalno pobijedili Juventus u gostima sa 1:0. Trenutno, Plavi su poslije pobjede nad Kaljarijem 2:0 slavili i nad Bolonjom 4:2.

