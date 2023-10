Na Ilidži održan Međunarodni džudo turnir

Na Ilidži je održano 23. izdanje Međunarodnog džudo turnira BiH and Nippon, a na takmičenju su učestvovale starosne kategorije od U9 do U18.

Tradicionalni turnir, koji se organizuje u saradnji sa Ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini, privukao je i ove godine veliki broj džudista svih uzrasnih kategorija, a da bi sve proteklo bez problema organizovano je čak šest borilišta.

Više stotina takmičara, koji predstavljaju vedru budućnost bosanskohercegovačkog džudo sporta, prije svečanog otvaranja Međunarodnog turnira pozdravio je Branislav Crnogorac, predsjednik Džudo saveza Federacije BiH.

„Džudo je najtrofejniji olimpijski sport u Bosni i Hercegovini, to s ponosom trebamo govoriti. Posebno mi je drago da je turnir "BiH and Nippon " doživio 23. ediciju što je dokaz da imamo i u tom smislu konstantu, a u Ambasadi Japana u Bosni i Hercegovini smo uvijek imali sjajnog partnera i za to zahvaljujem ambasadoru Kinefuchiju“, kazao je Crnogorac, uz poruku da judo kao sport njeguje brojne vrijednosti iz svakodnevnog života.

Nakon što je uputio pozdrave mladim judokama, njihovim trenerima kao i svima koji su bili djelom sjajne sportske priče, ambasador Japana Masami Kinefuchi svečano je otvorio 23. izdanje Međunarodnog judo turnira BiH and Nippon i dodijelio medalje najboljima.

„Prestižna nagrada "Sanshiro Sugata" pripala je Bakiru Šabiću, članu Džudo kluba Bosna iz Sarajeva“, saopštili su organizatori.