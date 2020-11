Na čelu OK BiH Kvesić, Rađo i Mučibabić

U prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine održana je 5. generalna sjednica Skupštine OK BiH nakon koje je održana izborna sjednica Skupštine, na kojoj su izabrani organi i tijela OK BiH za novi četverogodišnji ciklus (2020-2024).

U Predsjedništvo OK BiH izabrani su Marijan Kvesić, Milanko Mučibabić i Izet Rađo, koji su dobili podršku za vođenje krovne sportske institucije u narednom periodu, a pored njih, u Izvršni komitet OK BiH su izabrani: Nihad Selimović, Mirsad Ćatić, Elvedin Begić, Slobodan Grahovac, Edin Krupalija, Ivan Brkić, Kornelija Leko, Goran Bošnjak, Branislav Crnogorac i Nada Kujundžić.

Inače, tokom sjednice Skupštine u članstvo OK BiH svečano su primljene i dvije nove članice: Čirliding savez BiH i Karate savez BiH. U prethodnom mandatu OK BiH je uspješno realizovao 117 sportskih, edukativnih i infrastrukturnih projekata te učestvovao na 10 višesportskih takmičenja sa 177 sportista, koji su osvojili sedam medalja. Saopšteno je da je OK BiH u ovom periodu stipendirao 35 vrhunskih sportista te podržao rad strukovnih sportskih saveza BiH kroz implementaciju brojnih projekata.