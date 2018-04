Na startu biciklističke trke "Banjaluka - Beograd" 32 nacije

Dvanaesta biciklistička trka "Beograd - Banjaluka", jedna od najboljih trka u ovom dijelu Evrope, startovaće u subotu u 11 časova u Beogradu, odakle će takmičari voziti prema Brčkom. Druga etapa je na programu u nedjelju (12 časova start) i biće vožena od Teslića do Banjaluke.

Na startu se očekuje više od 170 biciklista iz rekordne 32 države i iz 24 ekipe i reprezentacije. Novina u odnosu na prethodne godine jeste da je trka u višem rangu takmičenja, da ima kategoriju UCI 2.1 i da je prvi put etapna. Takođe, prema riječima organizatora, nikad nije bila jača.

"Kako su obje etape uglavnom ravničarske, očekujem da ćemo imati vrlo brze trke u kojima će najveće šanse za pobjedu imati sprinteri. Za razliku od nekih prethodnih godina izgleda da će i vrijeme biti saveznik", rekao je Vladimir Kuvalja, direktor trke, čiji je nagradni fond oko 20.000 evra.

Prva etapa će biti vožena u dužini od 175,8 kilometara od Beograda, preko Obrenovca, Šapca, Bijeljine do Brčkog, a najbrži biciklista će prvi put u istoriji ove trke obući žutu majicu. Biciklistički karavan će iz Bijeljine preseliti u Teslić. Tamo će biti start druge etape, nulti kilometar je u Tešnju, a biciklisti će tokom puta dugog 180 kilometara proći kroz Derventu, Prnjavor, Laktaše i stići oko 15.40 do Banjaluke, gdje će prije cilja biti voženi krugovi. Završnicu trke prenosiće RTRS.

S obzirom na to da je trka u prvoj kategoriji mogu da učestvuju samo profesionalne kontinental, kontinental ekipe i reprezentacije. Nastupiće reprezentacije Srbije, Hrvatske i Slovenije, te timovi iz Italije, Austrije, Bugarske, Turske, Mađarske, Slovenije, Azerbejdžana, Slovačke, Rumunije, Češke, Rusije, Srbije, Poljske, Bjelorusije, Njemačke i Hrvatske..., a među onima od kojih se najviše očekuje su takmičari profesionalne ekipe Gazprom Rus Velo. Tu su i austrijski Hrinkov, slovenačka Adrija i italijanski Sanđemini, čiji je član Nikola Gafurini prošle godine prvi prošao kroz cilj u Banjaluci.

Organizacija velikog događaja kao što je trka "Beograd - Banjaluka" ne bi bila moguća bez podrške institucija i sponzora. Osim svih gradova kroz koje će proći trka, a ima ih 11, organizaciju su pomogli predsjednik RS Milorad Dodik, Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS, te sponzori "Banjalučka pivara", kompanija "M:tel", "Triglav osiguranje".

Obustava saobraćaja

Zbog trke "Beograd - Banjaluka" u nedjelju će u Banjaluci doći do obustave saobraćaja i to do osam do 20 časova u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do Bulevara cara Dušana, od devet do 18 u Ulici dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice olimpijskih pobjednika, Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje svetog Save, od 14.30 do 17 u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patre, te ulicama Patre, Teodora Kolokotronisa i Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice kralja Petra I Karađorđevića, i od 15 do 17.30 u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Bulevara srpske vojske. Od osam do 20 časova doći će do izmjene režima javnog prevoza putnika.