Na startu trke "Beograd - Banjaluka" biće 175 biciklista iz 25 timova

Pro kontinental tim Kaha Rural iz Španije prvi put će učestvovati na biciklističkoj trci "Beograd - Banjaluka". Na startu ove trke pojaviće se 175 vozača iz 25 timova svijeta.

Najjači učesnik će svakako da bude tim Kaha Rural, koji je već dugi niz godina učesnik najvećih trka, pa iako dolazi prvi put na najjaču trku u regionu, sigurno će imati najviše ambicije.

Trka će imati četiri etape i prva je zakazana za 4. septembar, i to od Beograda do Bijeljine. Dan kasnije biciklisti će iz Semberije voziti do Vlasenice, a potom od Brčkog do Teslića, dok je posljednja etapa na programu 7. septembra od Prnjavora preko Dervente, Srpca, Gradiške i Laktaša do Banjaluke. Pripreme za trku su u završnoj fazi, jer je dobar dio posla bio urađen još do aprila, kada je bio i standardni termin, ali je tada sve prolongirano zbog pandemije virusa korona, koja ni sada ne jenjava širom svijeta.

"Usudio bih se reći da su pravila koja smo dobili iz Medunarodne biciklističke federacije (UCI) još stroža nego ova koja propisuje Krizni štab. Biciklisti i svi članovi tima moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 časova prilikom ulaska u zemlju, učesnike ćemo morati da smještamo u manjim grupama u hotele, a posebna pravila važe za start i ponašanje publike, te i za ceremoniju dodjele nagrada", rekao je Vladimir Kuvalja, direktor trke, i dodao:

"Posljednju riječ će dati naše institucije, jer nam ni u kom slučaju nije cilj da rizikujemo ili ne daj bože dodatno pogoršamo situaciju. Ipak, vjerujem da ćemo održati trku i u ovakvim vremenima, jer bismo i na taj način poslali poruku da smo spremni, odgovorni i organizovani."

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS od prvog izdanja ove trke, 2007. godine, pruža podršku pa tako izuzetak nije bila ni ova godina.

"Ove godine se nalazimo u malo specifičnijim uslovima, te nemamo priliku za održavanje pratećih događaja, ali će svakako biti prilika da pokažemo naš sportski, ali i turistički potencijal, te da učvrstimo veze i dobru saradnju koju imamo sa Srbijom", izjavila je Sonja Davidović, ministarka porodice, omladine i sporta u Vladi RS.

Organizovanje ovako zahtjevnog projekta bilo bi u mnogome teže da podršku ne daju i gradovi domaćini starta i cilja etapa. Među domaćinima je i Bijeljina i u ovom gradu će biti kraj prve i start druge etape.

"Dugo smo uz trku i nema razloga da tako ne ostane iako je ova godina prilično specifična. Radujemo se dolasku karavana, koji će ove godine biti jači nego ikada i sigurno ćemo biti dobri domaćini", kazao je Boro Ðokić, šef Odjeljenja za sport u ovom gradu.

Ljubav prema biciklizmu tradicionalno pokazuju i Teslićani, koji u velikom broju izađu na ulice. Načelnik Teslića Milan Miličević je istakao da je ova trka od velikog značaja za opštinu, a s njim se složio i načelnik Prnjavora Darko Tomaš.