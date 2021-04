Na vaganju se pojavila u izazovnom izdanju, protivnica je unakazila

Australijska bokserka Ebani Bridžs (35) pojavila se u čipkastom donjem vešu na vaganju uoči meča protiv Šenon Kurtenej te izazvala pažnju u cijelom svijetu, ali za nju borba nije dobro prošla.

Naime, u meču za pojas u bantam kategoriji Kurtenej (27) je pobijedila jednoglasnom odlukom sudija nakon što je dominirala cijeli meč.

"Mislim da sam srušila internet", napisala je Ebani nakon vaganja na Instagramu, a sada joj je lice neprepoznatljivo.

Lijevo oko skroz joj je otečeno pa nije mogla da gleda na njega u posljednje tri runde.

"Iako nisam pobijedila, borila sam se svim srcem. Nisam mogla vidjeti u posljednje tri runde, ali sebi ne zamjerim baš ništa. Čestitam Šeni. Za tango je potrebno dvoje i zaista se nadam da smo učinili ono što sam rekla i pokazali da se i lijepe djevojke žestoko bore. Nadam se da je svima bilo zabavno. Veliko hvala svim mojim obožavaocima i svima koji su se uključili. Volim vas sve", rekal je Ebani nakon borbe.

No modelling for a few days What a war blood guts and heart. pic.twitter.com/jzPIY3GIrQ