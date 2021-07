Najbolji bh. atletičar Amel Tuka putuje na Olimpijske igre: Oprezno do finala u Tokiju

Moram biti jako oprezan, cilj je da dođemo do finala, poručio je Amel Tuka, najbolji atletičar i sportista Bosne i Hercegovine.

Najbolji bh. srednjoprugaš svih vremena, u čijem su vlasništvu srebrna i bronzana medalja sa svjetskih prvenstava, glavna je uzdanica tima Bosne i Hercegovine na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju. Najavio je kako je kucnuo čas da izvuče vlastiti maksimum, te da mu je prioritetni cilj plasman u finale takmičenja. Njegovo putovanje u Japan planirano je za danas.

"Svima nam je cilj da dođemo do finala i to je naš najteži put. Mogu da obećam da ću dati sve od sebe da to ostvarim, ali moram biti veoma oprezan, jer je konkurencija na Olimpijskim igrama žestoka", rekao je Tuka.

Bez obzira na vlastitu dobru formu i nade koje u njega polaže bh. javnost, Zeničanin je naglasio izuzetan respekt prema rivalima u Zemlji izlazećeg sunca. Podsjetio je kako do Tokija dolaze takmičari na 800 metara sa ostvarenim normama i nema slabih rivala.

"Nijedna trka neće biti laka. To su Olimpijske igre, to je takmičenje koje okuplja samo najbolje. Tako da znam da moram biti jako oprezan i gledati sve kao najveću konkurenciju. Treba ići stepenicu po stepenicu i nadam se da ću tako stići do finala", dodao je Tuka.

Prvi nastup olimpijac Bosne i Hercegovine imaće 31. jula, kada su na rasporedu kvalifikacije. Ukoliko sve protekne po planu i prođe u nastavak, polufinale čeka ga 1. avgusta. Veliko finale i borba za prvu olimpijsku medalju u istoriji bh. tima na programu je 4. avgusta.

"Ove Olimpijske igre su specifičnije i drugačije od svih prethodnih i zbog epidemiološke situacije. Sve će se odvijati pod nekim ranije neuobičajnim mjerama, ali ću nastojati prilagoditi se svim uslovima i fokusirati se na ono najvažnije, odnosno vlastiti nastup. Želim na što bolji način predstaviti Bosnu i Hercegovinu i opravdati očekivanja i povjerenje publike", najavio je Tuka.

Tuka je juče produžio ugovor sa sponzorom - "BH Telecomom", a tom prilikom je predstavljen novi logo koji na simboličan način svjedoči o tom partnerstvu. Istovremeno, iskazana je zahvalnost kompaniji "Hifa petrol", s kojom najbolji atletičar također ima potpisan ugovor.

Pored Amela Tuke, olimpijski tim Bosne i Hercegovine čine još bacač kugle Mesud Pezer, džudistkinja Larisa Cerić i tekvondoista Nedžad Husić, kao i plivači Lana Pudar i Emir Muratović, te streljačica Tatjana Đekanović. Njima će se pridružiti i šest trenera.